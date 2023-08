veja lista de editais disponíveis em agosto

Os concursos 2023 anuncia muitos editais para agosto. A seguir separamos uma lista com vagas, cargos e oportunidades.

Veja 9 melhores editais abertos e previstos

Concursos 2023 abertos e previstos

Veja lista de oportunidades:

Concurso SP Regula

O edital do concurso SP Regula (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo) está com edital na praça. Ao todo são 150 vagas para estes cargos.

O certame oferta 150 vagas para os seguintes cargos de níveis médio e superior:

Nível médio Técnico em Fiscalização de Serviços Públicos: 36 vagas ampla // 2 vagas PcD // 10 vagas candidatos negros

Nível superior Analista de Regulação de Serviços Públicos Área I – Administrativo: 6 vagas ampla // 1 vaga candidatos negros Área II – Tecnologia da Informação: 1 vaga ampla; Área III – Direito: 9 vagas ampla // 1 vaga PcD // 2 vagas candidatos negros Área IV – Meio Ambiente: 5 vagas ampla // 1 vaga candidatos negros Área V – Infraestrutura: 7 vagas ampla // 1 vaga PcD // 2 vagas negros Área VI – Econômico-Financeira: 7 vagas ampla // 2 vagas candidatos negros; e Fiscal de Serviços Públicos: 43 ampla // 3 PcD // 11 vagas candidatos negros.



As inscrições poderão ser feitas por meio da banca Vunesp entre os dias 22/8 e 20/9. O valor da taxa é de:

Técnico: R$ 57,00

Analista: R$ 98,00

Fiscal: R$ 118,00



Você também pode gostar:

O salário inicial do aprovado será de até R$ 16.712,41. Sobre as provas provas serão aplicadas nos dias 29/10 e 29/11. Confira mais concursos 2023.

DPE AM

As inscrições do concurso DPE AM (Defensoria Pública do Amazonas) já poderão ser feitas. Os interessados poderão se inscrever no portal da banca FCC até o dia 06 de setembro.

As vagas são para médio e superior:

Nível médio Assistente Técnico de Defensoria – Especialidade: Assistente Técnico Administrativo: 1 vaga.

Nível superior Analista Jurídico de Defensoria – Especialidade: Ciências Jurídicas: 2 vagas.



O salário inicial do aprovado será de até R$ 6.883,29. As provas serão aplicadas no dia 22 de outubro.

Concurso CREA GO

Mais um edital na praça. Dessa vez, o concurso CREA GO (Conselho Regional de de Engenharia e Agronomia de Goiás) é uma ótima opção.

Ao todo são mais de 60 vagas imediatas e formação de cadastro reserva:

Nível médio Agente de Fiscalização: 2 vagas imediatas + 12 CR; Assistente Administrativo: 16 vagas imediatas + 96 CR; Motorista: 1 vaga imediata + 6 CR

Nível superior Analista de Área: 7 vagas imediatas + 42 CR; Analista de Área – Advogado: 3 vagas imediatas + 18 CR; Analista de Área – Contador: 2 vagas imediatas + 12 CR; Analista de Área – Controlador Interno: 2 vagas imediatas + 12 CR; Analista de Área – TI: 10 vagas imediatas + 60 CR; Analista de Fiscalização – Engenheiro Agrônomo: 5 vagas imediatas + 30 CR; Analista de Fiscalização – Engenheiro Ambiental: 1 vaga imediata + 6 CR; Analista de Fiscalização – Engenheiro Civil: 6 vagas imediatas + 36 vagas CR; Analista de Fiscalização – Engenheiro Civil: 1 vaga imediata + 6 CR; Analista de Fiscalização – Engenheiro de Minas ou Geólogo: 2 vagas imediatas + 12 CR; Analista de Fiscalização – Engenheiro Eletricista: 4 vagas imediatas + 24 CR; Analista de Fiscalização – Engenheiro Mecânico: 2 vagas imediatas + 12 CR; e Analista de Fiscalização – Engenheiro Químico: 1 vaga imediata + 6 CR.



As inscrições poderão ser feitas pelo portal do Instituto Quadrix até o dia 18/9. O valor da taxa varia entre R$ 80,00 e R$ 120,00.

O salário inicial do aprovado será de até R$ 11.260,27. As provas objetivas serão aplicadas em 29 de outubro. Veja mais concursos 2023.

IPMT

O concurso IPMT (Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina – PI) anuncia vagas para as seguintes áreas:

Analista Previdenciário – área Administração: 1 vaga;

Analista Previdenciário – área Administrativa: 2 vagas;

Analista Previdenciário – área Arquivologia: 1 vaga;

Analista Previdenciário – área Ciências Atuariais: 1 vaga;

Analista Previdenciário – área Contabilidade: 1 vaga;

Analista Previdenciário – área Direito: 2 vagas;

Analista Previdenciário – área Economia: 1 vaga;

Analista Previdenciário – área Psicologia: 1 vaga;

Analista Previdenciário – área Serviço Social: 2 vagas;

Analista Previdenciário – área Tecnologia da Informação: 1 vaga.

Os interessados poderão se inscrever no portal da banca FCC até o dia 5 de setembro. O valor da taxa é de R$ 110,00.

O salário inicial do aprovado será de R$ 4.254,14. As provas serão aplicadas no dia 19 de novembro.

Concurso Sejus ES

O concurso Sejus ES (Secretaria de Estado de Justiça do Espírito Santo) é uma excelente oportunidade no momento.

O edital é destinado ao provimento de 600 vagas para a carreira de Inspetor Penitenciário (nível médio). O salário inicial do aprovado será acima de R$ 4 mil.

Os interessados poderão se inscrever no porta da banca IBADE até o dia 24 de agosto. O valor da taxa é de R$ 68,90. Sobre as provas, serão realizadas no dia 08 de outubro.

Editais previstos concursos 2023

Veja lista dos concursos esperados:

Concursos 2023 – Planejamento Urbano DF

O edital do concurso Planejamento Urbano DF está iminente e poderá ser publicado a qualquer momento. As vagas serão para médio e superior:

Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura: 108 vagas imediatas e 252 vagas de CR;

Técnico de Planejamento Urbano e Infraestrutura: 109 vagas imediatas e 254 vagas de CR.

Os aprovados receberão quase R$ 10 mil.

Concurso AMC Fortaleza (CE)

O novo concurso AMC Fortaleza (Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza) já conta com banca e terá o Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (IMPARH) como empresa responsável.

Ao todo serão 128 vagas de Agente de Trânsito. Para se inscrever, o candidato deve possuir nível médio de formação.

Além disso, precisa ter idade mínima de 18 e CNH categoria “B”.