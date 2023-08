Veja lista de processos seletivos abertos para área bancária com salários acima de R$ 8 mil

Mais processos seletivos abertos, dessa vez, para setor financeiro. Além de demais benefícios, os aprovados poderão receber salários acima de R$ 8,5 mil.

Veja a lista das vagas abertas para trabalhar no banco

Confira a lista a seguir:

Itaú

O banco Itaú anuncia vagas com salários atrativos. Os aprovados do Programa Trainee poderão receber acima de R4 8,5 mil.

As vagas são para SP.O programa terá uma duração máxima de 18 meses.

Os benefícios concedidos são: auxílio-alimentação, assistência médica e odontológica e muito mais. Interessados podem se inscrever até o dia 4 de setembro. Veja mais Processos seletivos abertos

Bradesco

O banco Bradesco está com oportunidade para atuação em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, o programa de estágio é voltado para a área de Tecnologia.

Para se inscrever é preciso ser estudante do ensino superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo). A inscrição poderá ser feita até o dia 29 de agosto.

Santander

O programa para trainee do Santander também está chegando ao seu prazo final de inscrição, interessados podem se candidatar até o dia 1º de setembro.

O programa é para atuação na capital paulista.

Sobre os salários, os aprovados receberão acima de R$ 8 mil, assim como outros benefícios.

BS2

O banco digital, BS2 está aceitando inscrições para o seu programa de estágio 2023 até o dia 18 de setembro, a atuação é para diversas áreas como Produtos, Riscos, Segurança da Informação, Comercial e entre outras.

Os aprovados receberão bolsa perto de R$ 3 mil.

A Unilever anuncia processo seletivo com várias oportunidades pelo país. Dessa vez, as vagas são para várias regiões do país.

Vale lembrar que a empresa cuida de marcas como OMO, Kibon, Rexona, Dove e outras. Contudo, as inscrições estão chegando ao fim.

Vagas processo seletivo

As oportunidades tem o intuito de atrair negros, LGBTQIAP+, com deficiência e mulheres. As vagas são para as seguintes áreas:

Comercial e Desenvolvimento de Negócios;

Compras;

Comunicação Institucional;

Finanças;

Jurídico;

Logística;

Marketing;

Pesquisa e Desenvolvimento;

Qualidade;

Recursos Humanos;

Supply Chain;

Tecnologia da Informação;

Trade Marketing.

As vagas são para estudantes de nível superior com previsão de conclusão entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025.

O estágio será de 30 horas semanais. Língua estrangeira não será obrigatório. As oportunidades são para os seguintes municípios:

Aguaí/SP, Vinhedo/SP, Valinhos/SP, São Paulo/SP, Indaiatuba/SP, Brasília/DF, Pouso Alegre/MG, Curitiba/PR, Recife/PE, Igarassu/PE e Rio de Janeiro/RJ.

Os aprovados do processo seletivo receberão os seguintes benefícios:

bolsa-auxílio competitiva, acesso a uma plataforma de ensino de línguas estrangeiras, descontos em produtos da Unilever, plano de saúde, bônus natalino, apoio financeiro e assistência para pessoas trans, programa Crescer que fornece suporte jurídico, financeiro, social e psicológico, vale-refeição ou alimentação no local, vale-transporte, plano odontológico, seguro de vida, gympass e acesso a uma plataforma de aprendizado.

Como se inscrever no processo seletivo

Os interessados deverao se cadastrar até 31 de agosto por meio do Programa de Estágio Unilever. O processo seletivo envolve várias etapas, incluindo inscrição e avaliação de alinhamento de valores, atividade online seguida por entrevistas, feedback e verificação de documentos. Vale lembrar que os aprovados iniciarão os trabalhos em fevereiro de 2024.

Outras vagas de emprego

O Bradesco anuncia que o processo seletivo conta com vagas abertas para vários estados. Os interessados poderão se inscrever até o dia 29 de agosto.