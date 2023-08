Veja o passo a passo de como depositar dinheiro no Banco Inter

O Banco Inter, assim como os outros bancos digitais, oferece diversos serviços aos clientes que podem ser feitos de maneira totalmente digital, através do aplicativo. O depósito de dinheiro na conta digital é um desses serviços, o qual pode ser feito de diversas maneiras pelo aplicativo do banco.

Sendo assim, o depósito digital pelo Banco Inter pode ser feito através de boleto ou cheque. Além disso, o aplicativo também oferece outros serviços importantes, como transferências via TED e DOC, via Interpag ou via Pix.

Confira a seguir como fazer um depósito no Banco Inter através de boleto:

Abra o aplicativo do Banco Inter;

Selecione o botão indicado para expandir todas as opções;

Em seguida, toque em “Depósito por boleto”;

Digite o valor do boleto, que corresponde ao valor que deseja ser depositado;

Selecione a data de vencimento do boleto;

Agora, clique em “Criar Boleto”;

Nesta etapa, o código para pagamento será exibido na tela;

Pronto! Após esses passos o boleto estará gerado e pronto para ser pago.

Como depositar via cheque no Banco Inter

Como dito, além do boleto também é possível realizar o depósito digital no Banco Inter através de cheque. Para isso, siga os passos simples a seguir:

Primeiro, abra o aplicativo do Banco Inter ;

; Na tela inicial, selecione a opção “Depósito por cheque”;

Em seguida, confira todos os itens da checklist;

Clique em “Continuar”;

Agora, digite o valor do cheque e a data para seu depósito;

Tire uma foto frente e verso do cheque;

Por fim, selecione a opção “Continuar”;

O banco digital também oferece aos seus clientes as transferências via Interpag, uma solução de pagamento que permite de forma simples e moderna pagamentos e transferências via QR Code.



Você também pode gostar:

Para isso, basta abrir o aplicativo do Banco Inter, e tocar em “Interpag”. Em seguida, selecione a opção “Receber”, disponível na parte inferior da tela. Com isso, o QR Code para a transferência será exibido, sendo que o usuário pode tocar em “Definir valor” para especificar a quantidade.

Fim do Inter Pass

Recentemente o Banco Inter teve de encerrar um de seus serviços, causando insatisfação em diversos clientes. O serviço em questão que está sendo descontinuado é o chamado “Inter Pass”, sendo que o banco está notificando os clientes via e-mail.

O Inter Pass era um serviço de assinatura do Banco Inter, o qual oferecia diversas vantagens aos assinantes, como cashback em serviços da empresa, variando de 0,25% no pagamento de faturas de cartão de crédito a até 20% na contratação de seguros. Além disso, o serviço também oferecia aos clientes assinantes frete grátis em compras feitas através do Inter Shop.

O Inter Pass custava R$ 59,90 a cada três meses, oferecendo acesso aos benefícios citados. No momento, a instituição financeira está comunicando aos clientes que o período de vigência do serviço está chegando ao fim, não existindo mais a possibilidade de renovação do contrato.

Apesar dos diversos e-mails enviados aos clientes, informando sobre o término do serviço, o Banco Inter não fez um comunicado oficial sobre o encerramento do Inter Pass. Sendo assim, no momento, ainda é possível realizar a contratação do serviço, mas tudo indica que o seu fim será em breve.