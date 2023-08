veja o passo a passo de como fazer

O Nubank é um dos maiores bancos digitais do mundo, contando com milhões de clientes. Sendo assim, a instituição financeira sempre busca inovar nos serviços e produtos oferecidos no aplicativo. Uma dessas inovações do banco digital é o Pix na função crédito.

Este serviço permite que os clientes do Nubank utilizem o limite do cartão de crédito para realizar transferências instantâneas via Pix. Além disso, existe a possibilidade de parcelamento da transação realizada.

Confira a seguir todas as informações necessárias para realizar um Pix no crédito pelo Nubank, operação que pode ser feita de duas maneiras.

Como fazer um Pix Crédito no Nubank?

Como dito, existem duas formas de usar essa função pelo Nubank: com uma chave Pix e com o QR Code do Pix.

Chave Pix

Para fazer um Pix Crédito no Nubank com uma chave Pix, basta seguir o passo a passo abaixo:

Primeiro, abra o aplicativo do Nubank;

No aplicativo, toque no atalho “Área Pix”;

Em seguida, selecione a opção “Transferir”;

Digite o valor da transferência;

Insira a chave Pix;

Realize a confirmação dos dados de quem irá receber a transferência;

Selecione a opção “Escolher como transferir” e, em seguida, “Cartão de Crédito”;

Escolha quantidade de parcelas que você quer;

Revise os detalhes da transferência;

Por fim, basta digitar a senha de 4 dígitos para completar a transação.



QR Code do Pix

Já para realizar o Pix Crédito no Nubank envolvendo o uso do QR Code, veja abaixo o que fazer:

Primeiro, abra o aplicativo do Nubank;

No aplicativo, toque no atalho “Pagar”;

Escolha a opção “Pagar Pix com QR Code” e, em seguida, “Ler QR code”;

Escaneie o QR Code e confirme os dados do recebedor;

Toque em “Escolher como pagar” e, em seguida, “Cartão de Crédito”;

Agora, escolha a quantidade de parcelas e revise os detalhes da transferência;

Digite a senha de 4 dígitos e finalize a transação.

Empréstimo do Nubank de até R$ 150 mil

Além do Pix no crédito, o Nubank oferece aos seus clientes a possibilidade de conseguir empréstimos de até R$ 150 mil pelo aplicativo da empresa. Além disso, as condições de pagamento são muito atrativas.

Sendo assim, esta nova linha de crédito do Nubank utiliza o Tesouro Direto como garantia, oferecendo até R$ 150 mil para os clientes do banco. Além disso, essa linha de crédito permite um parcelamento em até 48 vezes, o que corresponde a quatro anos.

Este novo serviço financeiro do Nubank apenas é possível devido a uma operação chamada alienação fiduciária. Esse tipo de operação pode ser feita por quem possui um imóvel, automóvel, dinheiro guardado ou investido. Também é possível utilizar qualquer outro bem que se encaixe como garantia no momento de realizar um empréstimo.

Ao contratar esse empréstimo do Nubank, os clientes do banco digital ficam sujeitos a uma taxa de juros de 1,45% ao mês, possibilitando um pagamento flexível em até 48 vezes sem pesar muito no investimento do Tesouro Direto. Além disso, a grande vantagem desse serviço é que, ao longo do pagamento das parcelas, o investimento no Tesouro Direto continua rendendo normalmente.

No entanto, caso o cliente não pague as parcelas em dia, o Nubank irá utilizar o Tesouro Direto como garantia para cobrar os valores devidos. Desta maneira, esse mecanismo garante a segurança tanto do banco como do investidor.