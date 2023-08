Veja o que cai no concurso PMERJ

O Concurso PMERJ (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) desponta como uma oportunidade ímpar para aqueles que sonham em ingressar na carreira policial.

Pois, com a recente divulgação do edital, que oferece cerca de 2.000 vagas para o cargo de Soldado, sendo 1.800 vagas destinadas ao sexo masculino e 200 ao sexo feminino, os candidatos têm diante de si uma chance real de transformar esse sonho em realidade.

Além disso, a remuneração inicial de R$ 5.233,88, somada aos benefícios oferecidos, torna essa carreira ainda mais atrativa e promissora.

Navegando pelo edital: etapas e processo seletivo no concurso PMERJ

O Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) é a instituição responsável por conduzir o Concurso PMERJ, e o edital apresenta um cronograma detalhado, com datas que devem ser rigorosamente seguidas pelos candidatos interessados.

Desse modo, as inscrições já finalizaram. Então, elas iniciaram desde o dia 14 de junho e se estenderam até 12 de julho. Aliás, é importante destacar que, além da taxa de inscrição no valor de R$ 100, existe a possibilidade de solicitar a isenção dessa taxa, conforme as regras estabelecidas no edital.

Provas do PMERJ

O processo seletivo é composto por nove etapas eliminatórias, que visam selecionar os candidatos mais aptos e comprometidos com a carreira policial. Dentre as etapas, destacam-se:

Prova Objetiva: Essa etapa avaliará o conhecimento geral e específico dos candidatos, sendo essencial a compreensão profunda dos conteúdos listados no edital.



Prova Discursiva: Uma das etapas mais desafiadoras, a prova discursiva exige habilidades de escrita e argumentação. Com isso, é fundamental compreender a estrutura de uma redação dissertativa, além de se manter atualizado sobre temas relevantes e pertinentes.

Preenchimento do FIC e Requisitos: A verificação dos requisitos e a documentação são cruciais para a continuidade no processo seletivo. Por isso, certifique-se de possuir todos os documentos necessários e preencher corretamente o Formulário de Informações Confidenciais (FIC).

Exame Antropométrico e Teste de Aptidão Física: Essas etapas exigem preparo físico adequado. Logo, é importante dedicar tempo a atividades físicas que melhorem a resistência e a condição física geral.

Exame Psicológico e Exame de Saúde: Essas etapas analisam a aptidão psicológica e o estado de saúde do candidato. Desse modo, manter um equilíbrio emocional e um estilo de vida saudável são aspectos cruciais.

Decifrando os conteúdos: O que cai nas provas do concurso PMERJ

Uma compreensão sólida dos conteúdos que serão abordados nas provas é fundamental para o sucesso no Concurso PMERJ. A banca IBADE tem um perfil tradicional, com questões de múltipla escolha que abrangem diversos temas. Sendo assim, entre os principais conteúdos da prova objetiva, encontramos:

Língua Portuguesa: Compreensão textual, gramática e vocabulário.

Matemática Básica: Conceitos matemáticos fundamentais.

Noções de Direitos Humanos: Princípios e legislação relacionados aos direitos humanos.

Legislação Aplicada à PMERJ e Noções de Direito Administrativo: Normas e regulamentos administrativos.

Noções de Direito Penal e Processual Penal: Conceitos jurídicos relacionados ao direito penal e processual penal.

A prova discursiva, por sua vez, exige habilidades de escrita e argumentação. O candidato deve redigir um texto dissertativo-argumentativo, com no mínimo 25 e no máximo 30 linhas.

Logo, é importante atentar para os critérios de avaliação, que englobam aspectos formais, textuais e técnicos da redação. Dominar a norma culta da língua, estruturar argumentos sólidos e desenvolver uma linha de raciocínio consistente são fundamentais para obter êxito nessa etapa.

Preparação eficiente: o caminho para a aprovação

Para se destacar em meio à concorrência e conquistar a sonhada vaga de Soldado na PMERJ, uma preparação eficiente é essencial. Além de compreender os conteúdos, é importante desenvolver uma rotina de estudos estratégica, que inclua revisões constantes, resolução de questões anteriores e simulação de redações discursivas.

Lembre-se de que a jornada rumo à aprovação requer dedicação, foco e determinação. Por isso, mantenha-se atualizado sobre os temas relevantes, pratique a escrita regularmente e esteja preparado para enfrentar cada etapa do processo seletivo com confiança.

Conclusão

O Concurso PMERJ representa uma oportunidade única para aqueles que desejam ingressar em uma carreira de destaque na área de segurança pública.

Com uma preparação sólida e focada nos conteúdos-chave, assim como nas habilidades necessárias para a prova discursiva, você estará um passo à frente na busca pela aprovação.

Assim, a compreensão das etapas do processo seletivo, aliada à dedicação aos estudos, permitirá que você encare cada desafio com confiança e determinação.

Lembre-se de que a preparação inteligente e o comprometimento com seus objetivos são os pilares que o conduzirão à realização desse sonho. Desse modo, esteja pronto para enfrentar as provas com serenidade, sabendo que cada esforço o aproxima cada vez mais da vaga almejada na PMERJ. Então, sua jornada está em curso, e o sucesso está ao seu alcance!