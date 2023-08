Veja o que estudar para o concurso do Ministério Público com salários acima de R$ 16 mil

Mais um concurso do Ministério Público está na praça. Os salários são atrativos. Os aprovados receberão acima de R$ 16 mil.

As inscrições para o MP de São Paulo poderão ser realizadas entre os dias 18 de agosto até 15 de setembro, por meio do portal Vunesp. A taxa de participação é de R$ 190,00 e as provas estão marcadas para o dia 29 de outubro.

Ao todo estão sendo ofertadas as seguintes oportunidades:

Fonoaudiólogo: 2 vagas imediatas + CR;

Engenheiro Eletricista: 1 vaga imediata + CR; e

Engenheiro Ambiental: 3 vagas imediatas + CR.

O que vai cair no concurso do Ministério Público

As disciplinas que estarão presentes nas provas são:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico;

Legislação Específica;

Noções de Direito; e

Conhecimentos Específicos.

Conteúdo concurso do Ministério Público

Veja o conteúdo programático que será cobrado:

Língua Portuguesa



Você também pode gostar:

Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.

Raciocínio Lógico

Estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos, sequências. *Este conteúdo visa avaliar a habilidade do candidato em entender a estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas, eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Visa também avaliar se o candidato identifica as regularidades de uma sequência, numérica ou figural, de modo a indicar qual é o elemento de uma dada posição.

Legislação Específica – Noções de Direito

Direito Administrativo

Conceito de Administração Pública. Diferenças entre Governo e Administração. Supremacia do Interesse Público. Estrutura da Administração. Administração Direta e Indireta. Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista. Princípios Básicos da Administração Pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aplicação dos princípios constitucionais e dos demais princípios informadores da Administração Pública. Controle da Administração Pública.

Mandado de Segurança, Ação Popular, Habeas Data, Mandado de Injunção, Habeas Corpus, Ação Civil Pública. Poderes administrativos: vinculado; discricionário; hierárquico; disciplinar; regulamentar; e de polícia. Atos Administrativos: conceito, requisitos, atributos, discricionariedade e vinculação; classificação; espécies, motivação, anulação, revogação e extinção. Agentes públicos. Regime jurídico-constitucional, art. 37 a 41 da Constituição Federal. Processo administrativo: conceito, requisitos, objetivos, fases, espécies, princípios

do processo administrativo. Noções de licitação e contratos administrativos. Improbidade Administrativa. Lei Federal n.º 8.429/92. Lei de Acesso à Informação. Lei Federal n.º 12.527/11.

Direito Constitucional

Dos Princípios Fundamentais. Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Dos Direitos Sociais. Da Nacionalidade e Direitos Políticos – art. 1º a 16 CF. Da Organização Político-Administrativa. Da União. Dos Estados. Dos Municípios – art.

18 a 31 CF. Da Administração Pública: Disposições Gerais. Dos Servidores Públicos art. 37 a 41 CF.

Direito Processual Penal

Do inquérito policial: artigos 06 e 07. Do exame de corpo de delito e as perícias em geral: artigos 158 a 184. Incompatibilidade, impedimento e suspeição: artigos 112, 254 a 256.Dos peritos e intérpretes: artigos 275 a 281.

Criminalística: Noções de criminalística: conceito e objetivos. Doutrina criminalística: postulados e princípios. Áreas de atuação da criminalística. Prova: conceito e objeto da prova. Tipos de prova: prova confessional, prova testemunhal,

prova documental e prova pericial. Formas da prova: forma direta e indireta. Perícia: definição, requisição e prazos. Corpo de delito. Exame de corpo de delito e outras perícias previstas no Código de Processo Penal. Vestígios Digitais de interesse Forense. Peritos. Documentos criminalísticos. Cadeia de custódia de vestígios.

Os conhecimentos específicos variam de acordo com cada área.

Como serão as provas do concurso do Ministério Público?

As provas serão aplicadas no dia 29 de outubro. Além disso, uma fase discursiva será aplicada, na modalidade de estudo de caso.

O salário oferecido pelo MP SP é de R$ 17.912,41. O salário é composto pelo vencimento básico de R$8.585, mais gratificação de promotoria no valor de R$8.127,41 e o auxílio-alimentação de R$ 1.200. Além de demais benefícios.

Edital