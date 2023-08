VEJA o que você deve fazer para investir em fundos imobiliários

Investir em Fundos Imobiliários (FIIs) pode ser uma ótima maneira de diversificar sua carteira de investimentos e obter rendimentos no setor imobiliário, sem a necessidade de comprar um imóvel diretamente. Com a queda da taxa Selic e o aumento do apetite dos investidores por maiores rentabilidades, os FIIs têm se mostrado cada vez mais atrativos.

Neste guia completo, vamos explorar tudo o que você precisa saber para começar a investir em fundos imobiliários, desde o entendimento do conceito até a escolha dos melhores fundos para seu perfil de investidor.

O que são Fundos Imobiliários?

Fundos Imobiliários, também conhecidos como FIIs, são investimentos coletivos em imóveis, nos quais os investidores adquirem cotas de um fundo que possui gestão profissional e é negociado na bolsa de valores. Existem diferentes tipos de fundos imobiliários, cada um com suas características e estratégias específicas. Alguns exemplos incluem:

Fundos de Tijolo : Investem diretamente em imóveis físicos com o objetivo de obter renda por meio da locação desses imóveis.

Fundos de Recebíveis : Investem em ativos financeiros ligados ao mercado imobiliário, como certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e letras de crédito imobiliário (LCI).

Fundos de Desenvolvimento : Investem em imóveis em fase de desenvolvimento, visando obter lucro com a venda posterior desses imóveis.

Fundos de Compra e Venda : Investem na compra e venda de imóveis, buscando obter lucro com a valorização do mercado imobiliário.

Fundos de Fundos (FOFs): Investem em outros fundos imobiliários, visando diversificar a carteira de investimentos.

Como investir em Fundos Imobiliários?

Investir em fundos imobiliários é um processo relativamente simples. Primeiro, é importante entender o seu perfil de investidor e avaliar se esse tipo de investimento se alinha com os seus objetivos e tolerância a riscos. Também é recomendado ter uma reserva de emergência para lidar com eventuais necessidades financeiras.

Uma das melhores formas de começar a investir em fundos imobiliários é através dos fundos de fundos (FOFs). Esses fundos aplicam em diferentes tipos de FIIs, o que ajuda a diversificar o risco do investimento. Além disso, os FOFs contam com a gestão profissional de um gestor especializado, o que facilita a tomada de decisões e a diversificação automática do portfólio.

Na hora de escolher os melhores FIIs para iniciantes, é importante considerar fundos consolidados, ou seja, aqueles que possuem um histórico comprovado de desempenho e gestão eficiente. Evitar fundos imobiliários novos pode ser uma estratégia prudente, pois você terá mais informações sobre como esses fundos têm performado e se estão alinhados com suas expectativas.

É fundamental também entender como cada fundo investe e como a economia pode impactar seus rendimentos. Por exemplo, fundos de tijolo que possuem imóveis em diferentes cidades e tipos de ativos tendem a ter menor risco. Além disso, é importante considerar como a economia se relaciona com o setor imobiliário, pois eventos macroeconômicos podem afetar os rendimentos dos fundos.



Aqui estão algumas recomendações para ajudar você a escolher os melhores fundos imobiliários para iniciantes:

1. Conheça o seu perfil de investidor

Antes de investir em fundos imobiliários, é essencial avaliar o seu perfil de investidor. Isso inclui entender suas preferências de risco, objetivos financeiros e horizonte de investimento. Considere também o histórico dos fundos, taxas e liquidez do fundo, bem como a necessidade de possuir uma reserva de emergência para lidar com imprevistos.

2. Busque diversificação e considere os FOFs

A diversificação é uma estratégia importante para investidores iniciantes. Além de diversificar dentro de um único fundo, os FOFs podem ser uma boa opção, pois investem em diferentes tipos de fundos imobiliários, proporcionando uma diversificação automática do portfólio. Isso dilui o risco do investimento e permite contar com a expertise de gestores profissionais.

3. Escolha fundos consolidados

Ao escolher fundos imobiliários, procure por fundos consolidados com um histórico comprovado de desempenho. Evite fundos novos e priorize aqueles com boa gestão e histórico que possa ser consultado. Vale ressaltar que o rendimento passado não garante a rentabilidade futura, então é importante avaliar a proposta e os riscos específicos de cada fundo.

4. Pesquise onde e como o fundo investe

Se você está considerando um fundo de tijolo, verifique quantos imóveis o fundo possui, em que cidades eles estão localizados e qual o tipo de imóvel. A diversificação geográfica e por tipo de ativo é importante para reduzir o risco. Além disso, verifique a taxa de vacância do fundo e como estão os contratos de aluguel que geram renda para o FII. Fundos com inquilinos sólidos e contratos de longo prazo tendem a ser mais interessantes.

5. Entenda como a economia impacta cada FII

Os Fundos Imobiliários (FIIs) estão relacionados a outros setores da economia, como shoppings, edifícios comerciais e galpões logísticos. Alguns setores podem ser mais sensíveis aos ciclos econômicos do que outros. Por exemplo, o setor de escritórios pode ser mais volátil, enquanto o setor logístico pode ser mais estável. Considere como a economia pode afetar cada tipo de fundo imobiliário e escolha aqueles que estão alinhados aos seus objetivos e tolerância a riscos.

6. Cautela com fundos de papel e de desenvolvimento

Para investidores iniciantes, é recomendado ter cautela ao investir em fundos de papel e de desenvolvimento. Os fundos de papel são mais sensíveis ao desempenho de títulos financeiros e podem perder rentabilidade em momentos de queda de taxa de juros. Já os fundos de desenvolvimento investem em empreendimentos em fase inicial, o que pode ser mais arriscado e complexo de avaliar.

7. Busque informações e apoio especializado

Antes de investir em fundos imobiliários, é importante buscar informações sobre as opções disponíveis. Consulte bancos, financeiras e casas de análise para obter dados e análises sobre os fundos de investimento imobiliário. O apoio de um especialista também pode ser útil para orientar suas decisões e esclarecer dúvidas.

Em resumo, investir em fundos imobiliários pode ser uma excelente opção para diversificar sua carteira de investimentos e obter rendimentos no setor imobiliário. Conhecer seu perfil de investidor, buscar diversificação, escolher fundos consolidados e pesquisar sobre onde e como cada fundo investe são algumas das recomendações para fazer as melhores escolhas. Lembre-se de buscar informações e apoio especializado para tomar decisões embasadas e seguras.