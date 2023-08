veja o valor dos combustíveis em cada ESTADO

Os preços dos três principais combustíveis caíram nos postos do país pela terceira semana consecutiva. Os motoristas comemoraram a redução nos valores da gasolina, do etanol e do diesel e agora torcem para que novas quedas continuem a acontecer no país.

Como muitas pessoas já sabem, os combustíveis afetam uma parte considerável da renda das famílias. Quem possui veículo e precisa abastecer o tanque de combustível fica ligado nas notícias sobre as variações dos preços nas bombas. Por isso, cada redução é comemorada, por menor que seja.

Em resumo, a gasolina e o etanol são concorrentes nas bombas. Para conseguir abastecer com a opção menos onerosa para o bolso, os consumidores sempre tentam escolher o combustível mais vantajoso. Contudo, nem todos sabem exatamente como descobri isso.

Vale destacar que cada combustível possui características únicas, ou seja, um pode ser mais vantajoso que o outro, a depender dos valores nas bombas. Aliás, os motoristas não devem focar apenas nos preços, ao menos não no valor nominal, pois é necessário fazer um cálculo para saber qual combustível oferece melhor custo-benefício.

Descubra qual o combustível mais vantajoso do Brasil

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o etanol proporciona um desempenho de cerca de 70% da performance da gasolina, pois essa é proporção de conteúdo energético que o biocombustível possui em relação ao combustível fóssil.

Assim, a relação entre gasolina e etanol precisa ficar igual ou abaixo de 70% para que o etanol seja considerado mais vantajoso que o combustível fóssil. Em outras palavras, o preço do etanol deve ser igual ou menor que 70% do preço da gasolina para que ele seja mais vantajoso.

Na semana passada, o etanol se mostrou mais vantajoso, a título nacional, com o seu preço (R$ 3,87) correspondendo a 66,3% do valor da gasolina (R$ 5,55). Isso quer dizer que, na média nacional, os motoristas que optaram pelo biocombustível se beneficiaram com um preço mais vantajoso que o do combustível fóssil, ao menos em tese.

A propósito, os dados fazem parte do levantamento semanal realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que coleta preços em milhares de combustíveis do país e divulga valores médios em cada região, bem como em cada estado e sua respectiva capital.

Veja o preço médio dos combustíveis em todas as UFs



Na semana passada, os preços dos combustíveis caíram na maioria das unidades federativas (UFs). Confira abaixo o valor médio do litro da gasolina e do etanol em cada UF:

Unidade Federativa Gasolina (preço médio) Etanol (preço médio) Relação Etanol/Gasolina Acre R$ 6,35 R$ 4,74 74,6% Alagoas R$ 5,54 R$ 4,47 80,7% Amapá R$ 5,22 R$ 5,38 103,1% Amazonas R$ 6,30 R$ 4,60 73,0% Bahia R$ 5,90 R$ 4,54 76,9% Ceará R$ 5,92 R$ 4,72 79,7% Distrito Federal R$ 5,51 R$ 3,76 68,2% Espírito Santo R$ 5,66 R$ 4,40 77,7% Goiás R$ 5,41 R$ 3,54 65,4% Maranhão R$ 5,30 R$ 4,53 85,5% Mato Grosso R$ 5,46 R$ 3,34 61,2% Mato Grosso do Sul R$ 5,24 R$ 3,69 70,4% Minas Gerais R$ 5,29 R$ 3,63 69,0% Pará R$ 5,57 R$ 4,64 83,3% Paraíba R$ 5,45 R$ 4,33 79,4% Paraná R$ 5,64 R$ 4,03 71,4% Pernambuco R$ 5,56 R$ 4,46 80,2% Piauí R$ 5,46 R$ 4,36 79,8% Rio de Janeiro R$ 5,48 R$ 4,20 76,6% Rio Grande do Norte R$ 5,69 R$ 4,78 84,0% Rio Grande do Sul R$ 5,56 R$ 4,73 85,1% Rondônia R$ 6,07 R$ 4,92 81,0% Roraima R$ 5,93 R$ 5,11 86,2% Santa Catarina R$ 5,72 R$ 4,60 80,4% São Paulo R$ 5,37 R$ 3,50 65,2% Sergipe R$ 5,89 R$ 4,68 79,4% Tocantins R$ 5,92 R$ 4,59 77,5%

Como visto na tabela, o etanol foi mais barato que a gasolina em todas as UFs. Contudo, isso não indica que o biocombustível foi mais vantajoso, uma vez que o seu valor deve corresponde a, no máximo, 70% do preço da gasolina para que oferece melhor custo-benefício aos motoristas.

Veja os estados onde o Etanol foi mais vantajoso

Na semana passada, apesar de vencer o confronto nacional, o etanol perdeu na maioria das UFs para a gasolina. Em suma, os motoristas que gostam de abastecer seus veículos com etanol conseguiram aproveitar preços mais vantajosos em apenas cinco UFs. Confira abaixo a relação entre os preços do etanol e da gasolina nestes locais:

Mato Grosso: 61,2%;

61,2%; São Paulo: 65,2%;

65,2%; Goiás: 65,4%;

65,4%; Distrito Federal: 68,2%;

68,2%; Minas Gerais: 69,0%.

Em resumo, o valor do etanol deve ser igual ou inferior a 70% do preço da gasolina para que seja mais vantajoso para os motoristas. Caso o resultado da equação supere os 70%, os motoristas devem optar pela gasolina, pois ela oferecerá um rendimento melhor ao veículo.

Na semana passada, apenas estas cinco UFs comercializaram o etanol a valores mais vantajosos que a gasolina. Dessa forma, os motoristas que moram nestes locais tiveram um melhor rendimento ao optar pelo biocombustível.

Gasolina tem melhor custo-benefício em 22 UFs

De acordo com especialistas, os motoristas podem abastecer o tanque de combustível dos seus veículos tanto com etanol quanto com gasolina. Entretanto, é importante analisar qual dos dois combustíveis oferece um melhor custo-benefício para os consumidores.

Na semana passada, a gasolina figurou como a melhor opção para os brasileiros em 22 UFs. Aliás, vale destacar que, apesar de vencer o confronto na maioria dos locais, as últimas semanas vêm trazendo dados cada vez mais positivos do etanol. Isso porque, há algumas semanas, a gasolina estava vencendo o confronto em todas as 27 UFs.

De todo modo, os estados com as maiores taxas percentuais referentes à relação gasolina/etanol na semana passada foram:

Amapá: 103,1%;

103,1%; Roraima: 86,2%;

86,2%; Maranhão: 85,5%;

85,5%; Rio Grande do Sul: 85,1%;

85,1%; Rio Grande do Norte: 84,0%;

84,0%; Pará: 83,3%.

Nestes locais, a gasolina foi bem mais vantajosa que o etanol, pois a diferença de preços dos combustíveis foi bem pequena. Por exemplo, o Amapá comercializou a gasolina R$ 5,22 e o etanol a R$ 5,38, o litro, na semana passada. Assim, a relação entre os combustíveis superou 100%, sendo o Amapá o único estado do país a vender, em média, o etanol mais caro que a gasolina.

Como o etanol não pode apresentar um preço superior a 70% do valor da gasolina, todos os resultados acima dessa faixa caracterizaram o combustível fóssil como mais vantajoso, e isso aconteceu na maioria das UFs.