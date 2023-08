Veja o valor médio do seguro dos carros mais vendidos em julho

O preço médio do seguro de carros teve variações opostas em julho. Enquanto a apólice ficou mais cara para os homens, os preços caíram para as mulheres. Pelo menos é isso o que apontam os dados mais recentes do levantamento mensal da corretora on-line Minuto Seguros.

A corretora divulgou os dados mais recentes do seu levantamento mensal sobre os valores dos seguros de veículos no país. Em resumo, a pesquisa revelou o preço médio dos seguros dos carros mais vendidos em julho de 2023. Os valores correspondem aos preços praticados em São Paulo.

De acordo com o levantamento, o Volkswagen Polo Comfortline 1.0 teve o seguro mais barato para as mulheres no mês passado. Em resumo, as motoristas do país pagaram, em média, R$ 1.792 pela apólice do Gol..

Por outro lado, o modelo Jeep Renegade Longitude 1.3 teve o seguro mais caro para as mulheres em julho, com a apólice custando R$ 4.040.

Veja abaixo o valor dos seguros dos carros mais vendidos para mulheres em junho:

Volkswagen Polo Comfortline 1.0: R$ 1.792

Fiat Mobi Easy 1.0 – R$ 2.131

Chevrolet Onix Hatch 1.0 – R$ 2.200

Hyundai HB20 Sense 1.0 – R$ 2.400

Renault Kwid Intense 1.0 – R$ 2.612

Fiat Argo 1.0 – R$ 2.687

Volkswagen T-Cross 1.0 – R$ 2.780

Chevrolet Onix Sedan Plus 1.0 – R$ 2.783

Volkswagen Nivus Comfortline 1.0 – R$ 2.860

Jeep Renegade Longitude 1.3 – R$ 4.040

Seguro fica mais barato para as mulheres

O seguro de carros ficou, em média, 5,5% mais barato para as mulheres em julho, na comparação com o mês anterior. Aliás, vale destacar que os preços das apólices caíram, principalmente, por causa da queda nos valores dos veículos.

“Essa tendência era esperada, pois muitos carros populares contaram com desconto no seu valor, o que refletiu diretamente no preço do seguro”, explicou Marcia Camacho, diretora de operações da empresa.



Preço das apólices para homens sobe no mês

A corretora também revelou os preços das apólices pagas pelo homens. De acordo com a corretora, a apólice mais barata para os homens em julho foi a do Hyundai HB20 Sense 1.0 (R$ 3.403).

Por outro lado, o seguro mais caro no mês passado para o gênero masculino foi o do Jeep Renegade Longitude 1.3 (R$ 5.670).

Veja abaixo o valor do seguro dos carros mais vendidos para homens em julho:

Hyundai HB20 Sense 1.0 – R$ 3.403

Volkswagen Polo Comfortline 1.0: R$ 3.605

Fiat Argo 1.0 – R$ 3.746

Renault Kwid Intense 1.0 – R$ 3.753

Chevrolet Onix Hatch 1.0 – R$ 3.862

Volkswagen T-Cross 1.0 – R$ 4.012

Chevrolet Onix Sedan Plus 1.0 – R$ 4.081

Volkswagen Nivus Comfortline 1.0 – R$ 4.171

Fiat Mobi Easy 1.0 – R$ 4.790

Jeep Renegade Longitude 1.3 – R$ 5.670

Seguro fica mais caro para os homens

Em julho, o seguro de veículos para homens ficou 1,8% mais caro, em relação ao mês anterior. Embora os preços dos veículos tenham caído, reduzindo o valor das apólices para as mulheres, isso não aconteceu para os homens.

Cabe salientar que os valores dos seguros para homens superaram de maneira significativa os preços das apólices para as mulheres.

A título de comparação, o valor do seguro do Volkswagen Polo Comfortline 1.0, que foi o mais barato para as mulheres (R$ 1.792), custou duas vezes mais caro para os homens (R$ 3.605). Aliás, esta foi a segunda apólice mais barata para o gênero em julho, o que reflete os altos preços para os homens.

Já na comparação entre o seguro mais barato para as mulheres (do Volkswagen Polo Comfortline 1.0) e o mais acessível para os homens (do Hyundai HB20 Sense 1.0), a diferença chegou a 89,9%

Ao considerar o seguro mais caro, do Jeep Renegade Longitude 1.3 para ambos os gêneros, a diferença não foi tão grande assim, chegando a 40,3%. De todo modo, os homens não tiveram muito o que comemorar em julho e precisaram pagar caro para ter uma apólice de seguro em seus veículos.

Entenda a pesquisa da corretora Minuto Seguros

A saber, a corretora Minuto Seguros incluiu os dez carros mais vendidos de julho, conforme os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

O estudo considerou como perfis dos condutores um homem e uma mulher, de 35 anos, ambos casados. As cotações pesquisadas pela corretora se referiram a 15 seguradoras. Veja abaixo quais foram:

Azul;

Alfa;

Aliro;

Allianz;

Bradesco;

HDI;

Itaú;

Liberty;

Sompo Seguros;

Mapfre;

Mitsui;

Porto;

Tokio Marine;

Zurich.

Por fim, vale ressaltar que os consumidores podem contratar o seguro de acordo com a necessidade de tempo de cobertura. As contratações podem ser por apenas minutos ou horas, bem como por dias ou meses. Também há a possibilidade de contratar apólices por trecho percorrido pelo carro.