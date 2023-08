Veja onde encontrar vagas de emprego no banco digital

O Nubank é um banco digital brasileiro, o qual se tornou um dos maiores do mundo, contando com milhões de clientes espalhados pela América Latina. Sendo assim, com o grande crescimento, o banco está constantemente precisando de novos funcionários em diversas áreas de serviço.

Nesse sentido, os interessados em trabalhar para o banco digital podem encontrar todas as vagas e processo seletivos do Nubank no site oficial, através da página de Carreiras, disponível neste link.

Sendo assim, este é o canal oficial de recrutamento do Nubank, através do qual é possível encontrar vagas de emprego no Brasil, assim como em outros países de atuação do banco digital. Desta maneira, as vagas também estão disponíveis no México e Colômbia, onde o banco possui clientes, e na Argentina, Uruguai, Estados Unidos e Alemanha, onde se encontram os centros de tecnologia.

Além do canal oficial, as vagas de emprego do Nubank também são publicadas e divulgadas pelo LinkedIn, no perfil oficial do banco, assim como nas páginas oficiais no Glassdoor e Indeed. Por fim, as vagas também ficam disponíveis para visualização no blog oficial da fintech.

Através do blog, inclusive, é possível encontrar entrevistas com funcionários do Nubank, os quais compartilham experiências de carreira e conselhos profissionais, dando uma noção geral de como é trabalhar na empresa.

É importante destacar que existem golpes envolvendo vagas do Nubank. Confira a seguir mais informações sobre esses golpes e como se prevenir.

Cuidado com as vagas falsas

Os golpistas sempre estão buscando novas formas de fazer vítimas e se aproveitar das pessoas. Sendo assim, é importante ficar atento às vagas falsas de empregos, nas quais os criminosos colocam links que podem fazer o download de softwares maliciosos no dispositivo do usuário, roubando dados importantes como senhas e números de cartão.

Desta maneira, a melhor maneira de identificar vagas falsas é ficando atento aos links, e sempre buscar as vagas através dos canais oficiais do Nubank que foram citados anteriormente.



O blog do Nubank também faz um alerta aos usuários: “Atenção: nosso time de recrutamento também faz busca ativa de novos talentos pelo LinkedIn. Mas vale ressaltar que nós nunca pedimos dados pessoais dos candidatos, nem exigimos o pagamento de qualquer taxa durante a realização do processo seletivo. Caso você seja procurado, confira se o link da vaga pertence ao domínio de um dos nossos canais oficiais”.

Caso esteja em dúvida sobre a procedência de uma vaga, o recomendado é entrar em contato com o time de atendimento do Nubank através deste link.

Denuncie os golpes

Caso o usuário identifique uma vaga falsa do Nubank, ou qualquer outro tipo de golpe envolvendo o nome do banco digital, é muito importante realizar a denúncia. Isso pode ser feito abrindo um boletim no Canal de denúncias do Nubank.

Este canal do Nubank foi criado para que os clientes do banco possam denunciar tentativas de golpes, fraudes, perfis falsos, entre outras fraudes relacionadas a serviços e produtos da empresa. Além disso, a denúncia de golpes envolvendo perfis ou contas falsas pode ser feita através das próprias redes sociais do usuário. Desta maneira, outras pessoas ficam atentas e mais prevenidas contra os golpistas.