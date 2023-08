Veja os 5 erros mais comuns do Pix e o que fazer quando eles acontecem

O Pix é um sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central em 2020, o qual se tornou muito popular entre os brasileiros e revolucionou as transferências bancárias no país. O mecanismo para enviar uma transação dessa maneira é muito simples, no entanto, erros são muito comuns.

Diversas instituições financeiras do Brasil oferecem o Pix aos seus clientes, sendo que cada uma delas possui uma forma diferente de comunicar um erro para o usuário. Sendo assim, a única regra estabelecida pelo Banco Central é de que a mensagem contenha um conteúdo mínimo indicado no manual da ferramenta.

Desta maneira, apesar das variações no textos as mensagens devem conter a mesma informação. Algumas instituições financeiras, inclusive, criaram códigos para cada tipo de erro do Pix. Confira a seguir alguns erros do PIX muito comuns e o que fazer quando eles ocorrem.

5 erros mais comuns do Pix

O primeiro erro muito comum que ocorre no momento de enviar um Pix é quando a chave está no formato errado. As chaves cadastradas podem ser de diversos formatos, como CPF, celular, e-mail, e caso seja informado um formato incompatível a transação não será concluída.

Neste caso, o aplicativo da instituição financeira irá fornecer uma mensagem de erro, afirmando que houve erro com a chave Pix. As mensagens geralmente contém algo como “Formato de chave inválido”. Sendo assim, o usuário deve revisar a chave do destinatário para garantir que está em um formato válido.

Em seguida, também existe o erro da chave Pix não encontrada, o que pode ocorrer por um erro de digitação ou pela chave ainda não ter sido cadastrada. A mensagem informando o erro irá informar algo como “Chave não encontrada”, ou “Chave inexistente”. Neste caso, o usuário deve conferir se digitou a chave corretamente, podendo mandar mensagem para o destinatário para confirmação dos dados.

As falhas de comunicação com o sistema Pix também são muito frequentes. Neste caso, o aplicativo do banco irá informar que houve uma falha na comunicação, e o recomendado é que usuário aguarde e tente novamente mais tarde.



Outro erro do Pix bastante comum ocorre na liquidação da transação. Isso acontece quando não há saldo suficiente na conta que está tentando enviar o dinheiro, ou quando a conta de destino está indisponível ou não existe. Neste caso, a mensagem de erro será mais específica, esclarecendo o motivo do erro.

Por fim, muitas vezes o Pix da erro quando a tentativa de transação ocorre via QR Code. Isso pode acontecer por uma chave inexistente ou um QR Code que já expirou. Sendo assim, é necessário obter um novo código para concluir a transferência.

É possível reverter uma transação instantânea?

Pelo fato da transação ocorrer de maneira instantânea, não é possível cancelar ou reverter um Pix que já foi enviado. Sendo assim, em casos de erros e destinatário, ou valores errados, o dinheiro fica “perdido”.

No entanto, existe a possibilidade de pedir o dinheiro de volta para o usuário que recebeu a transação incorreta. O problema, em muitos casos, é identificar o usuário e conseguir entrar em contato, o que pode ser feito através da própria chave Pix, que muitas vezes é o número de celular, e-mail ou CPF.