Veja os detalhes do edital Câmara dos Deputados 2023

Você está interessado em trabalhar na Câmara dos Deputados, um dos órgãos mais importantes do Poder Legislativo federal? Então, você precisa ficar atento ao edital Câmara dos Deputados 2023, que publicaram no dia 23 de agosto de 2023. Neste artigo, mostraremos os principais detalhes do edital Câmara dos Deputados 2023, como os cargos e vagas disponíveis, os requisitos e atribuições, as inscrições e taxas, as provas e conteúdos, e as dicas para se preparar para esse concurso. Acompanhe!

Edital Câmara dos Deputados 2023: cargos e vagas

O edital Câmara dos Deputados 2023 oferece 749 vagas para cargos de Analista Legislativo, sendo 140 para provimento imediato e 609 para formação de cadastro de reserva. Os cargos estão em quatro editais, conforme a área de atuação:

Edital n.º 1: Consultoria (30 vagas imediatas + 270 CR);

Edital n.º 2: Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira (10 vagas imediatas + 90 CR);

Edital n.º 3: Técnica Legislativa (33 vagas imediatas + 297 CR);

Edital n.º 4: Contador, Informática Legislativa, Técnico em Material e Patrimônio, Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico e Médico (67 vagas imediatas + 603 CR).

Os candidatos que passarem no concurso serão lotados exclusivamente em Brasília/DF. Além disso, a jornada de trabalho é de 40 horas semanais para todos os cargos.

Edital Câmara dos Deputados 2023: requisitos e atribuições

Para concorrer aos cargos de Analista Legislativo do edital Câmara dos Deputados 2023, é necessário ter diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior na área específica do cargo que deseja, com reconhecimento pelo Ministério da Educação (MEC).

Alguns cargos também exigem registro profissional no órgão competente. Dessa forma, confira as atribuições dos cargos são as seguintes:



Consultoria: prestar consultoria técnica especializada aos órgãos da Câmara dos Deputados nas áreas jurídica, legislativa e temática;

prestar consultoria técnica especializada aos órgãos da Câmara dos Deputados nas áreas jurídica, legislativa e temática; Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira: prestar consultoria técnica especializada aos órgãos da Câmara dos Deputados nas áreas orçamentária, financeira e fiscal;

prestar consultoria técnica especializada aos órgãos da Câmara dos Deputados nas áreas orçamentária, financeira e fiscal; Técnica Legislativa: realizar atividades relacionadas à elaboração e à análise técnica de proposições legislativas e normativas;

realizar atividades relacionadas à elaboração e à análise técnica de proposições legislativas e normativas; Contador: executar atividades relacionadas à contabilidade pública e à administração financeira e orçamentária;

executar atividades relacionadas à contabilidade pública e à administração financeira e orçamentária; Informática Legislativa: desenvolver e manter sistemas informatizados voltados para o processo legislativo e para a gestão administrativa da Câmara dos Deputados;

desenvolver e manter sistemas informatizados voltados para o processo legislativo e para a gestão administrativa da Câmara dos Deputados; Técnico em Material e Patrimônio: realizar atividades relacionadas à gestão patrimonial, ao controle de estoques e à administração de almoxarifado;

realizar atividades relacionadas à gestão patrimonial, ao controle de estoques e à administração de almoxarifado; Assistente Social: prestar assistência social aos servidores da Câmara dos Deputados e seus dependentes;

prestar assistência social aos servidores da Câmara dos Deputados e seus dependentes; Enfermeiro: prestar assistência de enfermagem aos servidores da Câmara dos Deputados e seus dependentes;

prestar assistência de enfermagem aos servidores da Câmara dos Deputados e seus dependentes; Farmacêutico: prestar assistência farmacêutica aos servidores da Câmara dos Deputados e seus dependentes;

prestar assistência farmacêutica aos servidores da Câmara dos Deputados e seus dependentes; Médico: prestar assistência médica aos servidores da Câmara dos Deputados e seus dependentes.

Edital Câmara dos Deputados 2023: inscrições e taxas

As inscrições para o edital Câmara dos Deputados 2023 estarão abertas entre os dias 28 de agosto e 4 de outubro de 2023. Portanto, para se inscrever, os candidatos devem acessar o site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), e preencher o formulário online. As taxas de inscrição são as seguintes:

Edital n.º 1: R$ 120,00;

Edital n.º 2: R$ 120,00;

Edital n.º 3: R$ 95,00;

Edital n.º 4: R$ 95,00.

Ademais, os candidatos que se enquadrarem nos critérios de isenção da taxa devem solicitá-la entre os dias 28 e 30 de agosto de 2023, também pelo site da banca. Sendo assim, os critérios de isenção são:

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Ser membro de família de baixa renda;

Ser doador de medula óssea em entidades com reconhecimento pelo Ministério da Saúde.

Edital Câmara dos Deputados 2023: provas e conteúdos

O edital Câmara dos Deputados 2023 será composto por duas etapas: provas objetivas e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Dessa forma, as provas serão aplicadas no dia 3 de dezembro de 2023, em todas as capitais do país.

A prova objetiva terá a duração de quatro horas e será composta por 50 questões de múltipla escolha, distribuídas pelas seguintes disciplinas:

Língua portuguesa (10 questões);

Legislação (10 questões);

Conhecimentos específicos (30 questões).

Ademais, a prova discursiva terá a duração de três horas e consistirá na elaboração de um texto dissertativo-argumentativo sobre um tema relacionado aos conhecimentos específicos do cargo pretendido. A prova discursiva valerá 100 pontos.

Para ser aprovado nas provas, o candidato deve obter no mínimo 50% do total dos pontos e não zerar nenhuma disciplina. Dessa forma, a prova objetiva valerá 100 pontos, sendo que cada questão valerá dois pontos.

Os conteúdos cobrados nas provas estão descritos nos anexos II dos editais.

Estudar para este concurso, criará um grande diferencial em sua vida. Por isso, leia com atenção este artigo, e busque os editais para ver em qual deles você se enquadra.