veja os estados com os maiores valores do país

O Governo Federal já iniciou o pagamento da parcela de agosto do Bolsa Família. O principal programa assistencial do país vai beneficiar 21,14 milhões de famílias do país neste mês de agosto.

De acordo com o Governo Federal, o valor médio do programa assistencial chegou a R$ 686,04 no país. O valor é levemente superior à média de julho (R$ 684,17), mas ainda abaixo do recorde registrado em junho (R$ 705,40).

Aliás, junho teve o maior valor já pago na história do Bolsa Família, figurando como o primeiro e único mês a repassar um valor superior a R$ 700 aos segurados. Embora os valores de julho e agosto tenham sido menores, ainda foram bastante expressivos para os beneficiários do programa. Tudo isso só foi possível graças ao início do pagamento de benefícios adicionais.

Parcela mínima do Bolsa Família

O governo federal garante o pagamento mínimo de R$ 600 para cada usuário do Bolsa Família. Portanto, o valor do benefício não pode ser menor que essa faixa, exceto para os segurados que tiverem contratado o Auxílio Consignado anteriormente, visto que os descontos do empréstimo ocorrem diretamente sobre o valor do benefício.

Contudo, vale destacar que o Bolsa Família possui outra regra, chamada de Benefício de Renda de Cidadania. Em síntese, a regra garante o pagamento de R$ 142 para cada membro da composição familiar que esteja inscrito no Cadastro Único (CadÚnico).

Ao considerar apenas essa regra, as famílias unipessoais (com apenas um indivíduo) receberiam apenas R$ 142 no mês. Entretanto, como a parcela mínima e de R$ 600, o governo complementa o valor. Isso acontece nas famílias compostas por até quatro pessoas, que teriam direito a, no máximo, R$ 568 (R$ 142 x 4 = R$ 568) no mês.

Quando as famílias possuem mais de quatro indivíduos, o governo não complementa o valor da parcela, pois o benefício supera os R$ 600. Por exemplo, uma família composta por cinco pessoas recebe R$ 710 por mês (R$ 142 x 5 = R$ 710). Caso haja dez pessoas, o valor da parcela chega a R$ 1.420 (R$ 142 x 10 = R$ 1.420).

Valor médio do Bolsa Família



O governo Lula informou que o Nordeste concentrou o maior número de beneficiários do país em agosto. Em suma, mais de 9,68 milhões de famílias da região irão receber o auxílio neste mês, com os recursos do governo chegando a todos os 1.794 municípios da região.

Em seguida, ficou a região Sudeste, onde 6,3 milhões de famílias serão contempladas em todos os 1.668 municípios dos quatro estados da região. Já as demais regiões tiveram números mais modestos de beneficiários: Norte (2,57 milhões), Sul (1,44 milhão) e Centro-Oeste (1,13 milhão).

Embora o Nordeste tenha figurado como a região com o maior número de beneficiários, o ranking nacional com os maiores valores médios do Bolsa Família ficou completamente diferente. Confira abaixo o tíquete médio do benefício em cada um das regiões brasileiras em agosto :

Norte: R$ 723,02;

R$ 723,02; Centro-Oeste: R$ 695,51;

R$ 695,51; Sul: R$ 682,53;

R$ 682,53; Nordeste: R$ 681,89;

R$ 681,89; Sudeste: R$ 677,23.

Em resumo, a região Norte teve o maior valor do benefício em agosto deste ano. Aliás, a região vem liderando o ranking nacional há meses, ou seja, os segurados do Norte estão recebendo um valor superior à média nacional, acima de todas as demais regiões do país.

Veja os estados com os maiores números de beneficiários

O governo federal revelou que o Nordeste liderou o ranking das regiões com os maiores números de beneficiários do Bolsa Família. Contudo, não foi um estado nordestino que teve a maior quantidade de segurados do programa social do país.

Confira abaixo os estados com os maiores números do país:

São Paulo: 2,6 milhões; Bahia: 2,54 milhões; Rio de Janeiro: 1,78 milhões; Pernambuco: 1,66 milhões; Minas Gerais: 1,62 milhões; Ceará: 1,48 milhões; Pará: 1,34 milhões; Maranhão: 1,23 milhões.

Calendário de pagamentos em agosto

A Caixa Econômica iniciou o pagamento da parcela de agosto do Bolsa Família no último dia 18. Os repasses vão continuar até o final deste mês, beneficiando um novo grupo a cada dia útil.

Veja abaixo o calendário de pagamentos do Bolsa Família de agosto de 2023:

NIS de final 1: dia 18 de agosto (LIBERADO);

NIS de final 2: dia 21 de agosto (LIBERADO);

NIS de final 3: dia 22 de agosto (LIBERADO);

NIS de final 4: dia 23 de agosto (LIBERADO);

NIS de final 5: dia 24 de agosto (LIBERADO);

NIS de final 6: dia 25 de agosto;

NIS de final 7: dia 28 de agosto;

NIS de final 8: dia 29 de agosto;

NIS de final 9: dia 30 de agosto;

NIS de final 0: dia 31 de agosto.

Em suma, o NIS permite ao Governo Federal identificar os cidadãos que recebem benefícios sociais no país. Portanto, é muito importante ficar atento aos documentos pessoais e à atualização dos dados, sempre que necessário, para que não haja risco de cancelamento do Bolsa Família.

A Caixa Econômica ainda realizará mais cinco pagamentos aos segurados com NIS de final 6, 7, 8, 9 e 0. As famílias que fazem parte desses grupos de beneficiários devem ficar atentas para não perderem a chance de acessar o valor da parcela assim que for possível.