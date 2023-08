veja previsão para segundo semestre do ano

Fique atento às previsões de concursos para prefeituras que devem ocorrer no segundo semestre de 2023. Pois, neste artigo, vamos te mostrar alguns dos principais certames que estão previstos ou abertos em diversas regiões do país. Portanto, saiba quais são as vagas disponíveis para todos os níveis de escolaridade e salários atrativos.

Região Norte

Na região Norte, há concursos previstos ou abertos para prefeituras nos estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins. Assim, veja alguns exemplos:

Prefeitura de Rio Branco (AC): concurso previsto para o segundo semestre de 2023. Tem 553 vagas para cargos de nível médio e superior, nas áreas da saúde, educação e assistência social;

Prefeitura de Manaus (AM): concurso aberto até o dia 29 de agosto de 2023. Aliás, este certame conta com 2.000 vagas para cargos de nível médio e superior, na área da educação;

Prefeitura de Belém (PA): certame previsto para o segundo semestre de 2023. Então, este concurso tem 882 vagas para cargos de nível fundamental, médio e superior. Enquanto, as áreas disponíveis são as de saúde, educação, administração e assistência social;

Prefeitura de Porto Velho (RO): concurso previsto para o segundo semestre de 2023. Aqui, contém 824 vagas para cargos de nível médio e superior, nas áreas da saúde e educação;

Prefeitura de Palmas (TO): processo seletivo previsto para o segundo semestre de 2023. Por fim, este certame conta com 594 vagas para cargos de nível médio e superior. Enquanto, as áreas da saúde, educação e administração.

Região Nordeste

Já na região Nordeste, há concursos previstos ou abertos para prefeituras nos estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba e Pernambuco. Por isso, veja alguns exemplos:

Prefeitura de Salvador (BA): concurso previsto para o segundo semestre de 2023, com 368 vagas para cargos de nível médio e superior, nas áreas da saúde e educação;

Prefeitura de Fortaleza (CE): processo seletivo aberto até o dia 30 de agosto de 2023, com 2.467 vagas para cargos de nível médio e superior, na área da educação;

Prefeitura de São Luís (MA): certame previsto para o segundo semestre de 2023, com 822 vagas para cargos de nível médio e superior, nas áreas da saúde e educação;

Prefeitura de João Pessoa (PB): concurso aberto até o dia 6 de setembro de 2023, com 618 vagas para cargos de nível médio e superior, nas áreas da saúde e administração;

Prefeitura do Recife (PE): concurso previsto para o segundo semestre de 2023, com 1.084 vagas para cargos de nível médio e superior, nas áreas da saúde, educação e assistência social.

Região Centro-Oeste



Na região Centro-Oeste, há concursos previstos ou abertos para prefeituras nos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Veja alguns exemplos:

Prefeitura de Goiânia (GO): concurso previsto para o segundo semestre de 2023, com 1.531 vagas para cargos de nível médio e superior, nas áreas da saúde, educação e administração;

Prefeitura de Cuiabá (MT): concurso aberto até o dia 26 de agosto de 2023, com 1.764 vagas para cargos de nível médio e superior, na área da educação;

Prefeitura de Campo Grande (MS): concurso previsto para o segundo semestre de 2023, com 1.000 vagas para cargos de nível médio e superior, na área da saúde.

Região Sudeste

Na região Sudeste, há concursos previstos ou abertos para prefeituras nos estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Veja alguns exemplos:

Prefeitura de Vitória (ES): concurso previsto para o segundo semestre de 2023, com 1.025 vagas para cargos de nível médio e superior, nas áreas da saúde, educação e assistência social;

Prefeitura de Belo Horizonte (MG): o processo seletivo está previsto para o segundo semestre de 2023, com 1.084 vagas para cargos de nível médio e superior, nas áreas da saúde e educação;

Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ): certame aberto até o dia 31 de agosto de 2023, com 900 vagas para cargos de nível médio e superior, na área da saúde;

Prefeitura de São Paulo (SP): concurso previsto para o segundo semestre de 2023, com 2.472 vagas para cargos de nível médio e superior, nas áreas da saúde e educação.

Região Sul

Na região Sul, há concursos previstos ou abertos para prefeituras nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Portanto, veja alguns exemplos: