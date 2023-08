Veja quando ocorrem os pagamentos

A Receita Federal irá abrir a consulta ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda nesta quinta-feira (24), a partir das 10h. Sendo assim, o pagamento ocorrerá no dia 31 de agosto, contando com uma correção de 3,14% nos valores.

O 4º lote de restituição do Imposto de Renda irá contemplar 6,1 milhões de contribuintes, totalizando R$ 7,5 bilhões nos pagamentos. Lembrando que existem certas pessoas com prioridade na fila de pagamentos da restituição do IR.

No entanto, grande parte dos contribuintes prioritários já receberam os valores da restituição do Imposto de Renda. Nesse sentido, de acordo com a Receita Federal, a maioria dos contribuintes que entraram neste lote de restituição (cerca de 5,7 milhões) não são prioritários, e entregaram a declaração até o dia 29 de maio.

Ajuste no valor da restituição do Imposto de Renda

A restituição do Imposto de Renda, para quem não sabe, funciona como um ressarcimento de valores de imposto que foram pagos a mais no momento da declaração. Esse valor a mais pode ter relação com as deduções do IR, como despesas com saúde, educação, pensão alimentícia e outros.

No entanto, a restituição do Imposto de Renda é paga em diversos lotes ao longo do ano, gerando uma necessidade de reajuste dos valores que serão pagos. Isso ocorre para que o dinheiro não desvalorize com a inflação, o que faria com que os contribuintes recebessem uma quantia menor.

Com isso, os lotes de restituição do IR são corrigidos de acordo com a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, que atualmente está em 13,25% ao ano. Dessa forma, o 4º lote de restituição sofrerá um reajuste de 3,14% nos valores.

Para exemplificar esse reajuste, caso o contribuinte tivesse direito a R$ 1.000 na restituição, neste quarto lote irá receber um valor de R$ 1.031,40.



Quando será realizado o pagamento?

O pagamento do 4º lote de restituição do IR será feito no dia 31 de agosto. O depósito ocorre diretamente na conta bancária que foi informada no momento da declaração feita à Receita Federal.

Caso o dinheiro não seja recebido pelo contribuinte, por qualquer que seja o motivo, existe a possibilidade de reagendamento deste pagamento. Isso pode ser feito de maneira muito simples e rápida através do Portal BB, através deste link.

Além disso, também é possível ligar para a Central de Relacionamento BB através dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Para saber se está incluído no 4º lote de restituição do Imposto de Renda o contribuinte pode realizar a consulta a partir desta quinta-feira (24), processo que deve ser feito através do site da Receita Federal. Para isso, basta abrir o site, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.

Em seguida, o contribuinte também conta com a possibilidade de fazer uma consulta completa da situação da declaração do Imposto de Renda, enquanto aguarda pela restituição. Apenas em 2023 a Receita Federal recebeu um total de 41,15 milhões de declarações, sendo que 60% dos contribuintes que enviaram suas declarações possuem direito à restituição.