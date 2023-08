Veja quando sai consulta do 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2023

Hoje passaremos algumas informações para que você veja quando sai consulta do 4.º lote de restituição de Imposto de Renda 2023.

A tão aguardada restituição do Imposto de Renda está sendo um ponto de interesse para milhões de contribuintes em todo o Brasil. Isso porque, com a liberação do terceiro lote, que beneficiou cerca de 5,6 milhões de pessoas, com um montante total de R$7,5 bilhões, os olhares agora se voltam para o quarto lote.

Sendo assim, reunimos algumas das principais informações para que você saiba quando sai consulta do 4.º lote de restituição de Imposto de Renda 2023.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Quando sai consulta do 4º lote de restituição de Imposto de Renda 2023?

O Imposto de Renda 2023 recebeu um total de 41,15 milhões de declarações. Assim sendo, com base nos dados da Receita Federal, estima-se que 60% dos contribuintes que enviaram suas declarações têm direito a receber a restituição.

Esses valores são uma maneira de compensar os contribuintes pelo excesso de impostos pagos ao longo do ano.

Conforme mencionado acima, o terceiro lote do IR deste ano já está liberado. Desse modo, para aqueles que ainda não receberam e estão ansiosos por descobrir se estão entre os contemplados no 4.º lote de restituição de Imposto de Renda 2023, a espera está quase no fim.

Isso porque, a Receita Federal tem como previsão liberar a consulta do 4º lote o dia 24 de agosto até. Isso ocorre uma semana antes do início dos pagamentos, oferecendo aos contribuintes a oportunidade de se prepararem para receber os valores a que têm direito.



Como consultar a restituição?

A consulta do 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2023 é um processo rápido e simples. Desse modo, basta acessar a página oficial da Receita Federal na internet e selecionar a seção “Meu Imposto de Renda”.

Então, a partir daí, escolha a opção “Consultar a Restituição”. Essa ferramenta permitirá que os contribuintes verifiquem se estão incluídos na lista dos que merecem a restituição.

Ademais, além de conferir se estão na lista de beneficiários, os contribuintes também têm a oportunidade de realizar uma verificação mais detalhada da situação de suas declarações.

Acontece que, por meio do acesso ao extrato de processamento, disponível no ambiente virtual e-CAC, é possível identificar possíveis pendências ou informações equivocadas na declaração.

Como ocorre o recebimento das restituições?

Depois da liberação dos lotes de restituição, a RF credita os valores diretamente na conta bancária que o contribuinte informou ao fazer a declaração do IR.

No entanto, caso haja algum imprevisto e o crédito não caia na conta, existem soluções. Para isso, o contribuinte pode reagendar o recebimento dos valores por meio do Portal BB.

Além disso, também tem a opção de entrar em contato com a Central de Relacionamento BB pelos telefones 4004 – 0001 (capitais), 0800-729 -0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Quem recebeu a restituição no 3º lote?

Enquanto aguardamos a divulgação do 4º lote, é interessante observar a distribuição dos beneficiados no terceiro lote. Sendo assim, a segmentação se deu com base em critérios específicos, que incluem:

Idosos acima de 80 anos: 16.536 beneficiários;

Contribuintes entre 60 e 79 anos: 95.047 beneficiários;

Contribuintes com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave: 9.740 beneficiários;

Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério: 30.700 beneficiários;

Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram pelo recebimento via Pix: 3.879.049 beneficiários;

Contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 23 de março: 1.600.964 beneficiários.

Confira o calendário completo de pagamentos

Ademais, é importante saber quando os pagamentos das restituições acontecerão. Dessa maneira, o calendário de 2023 está organizado da seguinte forma:

1º lote: 31 de maio (4.129.925 contribuintes; já pago);

2º lote: 30 de junho (5.138.476 contribuintes; já pago);

3º lote: 31 de julho (5.632.036 contribuintes; já pago);

4º lote: 31 de agosto;

5º lote: 29 de setembro.

Quais são os critérios de prioridade?

Por fim, os critérios de prioridade para receber a restituição são os seguintes:

Idosos acima de 80 anos;

Idosos com idade igual ou superior a 60 anos;

Contribuintes com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave;

Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério;

Quem utilizou uma declaração pré-preenchida e/ou optou por receber uma restituição por Pix;

Demais contribuintes.

Agora que você já sabe quando sai consulta do 4º lote de restituição de Imposto de Renda 2023, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!