veja quando será lançado e como irá funcionar

O Banco Central anunciou que irá adicionar uma nova função ao sistema de pagamentos instantâneos em 2024, o chamado Pix Automático. Sendo assim, a novidade visa facilitar os pagamentos recorrentes, como planos que debitam automaticamente todos os meses, trazendo mudanças importantes na segurança e funcionamento, quando comparada com o débito automático.

Desta maneira, o Pix Automático deve beneficiar usuários assinantes de serviços como streaming, jornais, academia e outros serviços que são pagos todos os meses na mesma data. Segundo o calendário oficial do Banco Central, as regras dessa nova função devem ser divulgadas ainda em setembro deste ano, no entanto, já existem algumas especulações sobre como será o funcionamento.

Confira a seguir quais serão as características do Pix Automático:

Solicitação de aprovação via consentimento no app do Banco;

Assinaturas com ou sem data de fim: Celular v.s. assinatura de jornal por 1 ano;

Valores fixos v.s. valores variáveis: planos de internet vs conta de luz;

Limites para aprovação automática: Contas de telefone superiores a R$ 200 solicita aprovação via PUSH notification do usuário. Menores aprovadas automaticamente;

Gestão das assinaturas: Desabilitar serviços a qualquer momento.

Pix Automático

Apesar do Banco Central ainda não ter lançado o Pix Automático, com previsão de lançamento apenas para 2024, existem algumas capturas de tela que mostram alguns pontos dessa função. Sendo assim, uma das imagens mostra que o correntista, de qualquer que seja o banco, será avisado quando algum serviço quiser entrar com pagamentos automáticos nessa função do Pix. Além disso, o usuário deverá analisar os dados e aprovar as saídas mensais de dinheiro.

Desta maneira, a solicitação para o pagamento automático via Pix irá conter informações como nome do estabelecimento, chave Pix, valor, recorrência (quinzenal, mensal, anual, etc.), prazo e data de início/término.

Por fim, as instituições financeiras também terão a liberdade de implementar funções de gestão de gastos ao Pix Automático, baseadas nas entradas e saídas e dinheiro pela função. Com isso, o usuário terá maior controle sobre os serviços que necessitam de pagamento recorrente todos os meses.

Cuidado com o comprovante falso



Você também pode gostar:

O Pix foi criado em 2020 pelo Banco Central, se tornando o principal meio de transferências bancárias no Brasil atualmente. Dentre os motivos do grande sucesso está o fato da ferramenta realizar as transações de maneira instantânea, assim como gratuita, sendo livre de qualquer tipo de taxa. No entanto, apesar de ter revolucionado as transações bancárias no Brasil, o Pix também trouxe uma nova maneira para os criminosos aplicarem golpes.

Nesse sentido, diversos tipos de golpes envolvendo o sistema de pagamentos instantâneos foram surgindo ao longo de seus anos de existência. Atualmente, um novo golpe vem chamando a atenção, o chamado golpe do comprovante de Pix falso.

Este golpe consiste, de maneira geral, em gerar um comprovante falso de Pix. Dessa forma, os golpistas conseguem levar consigo um produto, ou se aproveitar de um serviço, sem que o valor devido seja realmente transferido da conta. Sendo assim, é preciso ficar atento, principalmente os comerciantes e prestadores de serviço.

Existem várias maneiras com que os criminosos falsificam um comprovante de transferência Pix, sendo assim, é muito importante ficar atento aos mínimos detalhes. O primeiro ponto a ser analisado são as marcas de edição, que podem aparecer no logotipo da instituição financeira em um comprovante falso. Também é muito importante se atentar à data e horário da transação, assim como ao saldo da conta, para conferir se o dinheiro chegou.