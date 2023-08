Veja quando serão os PAGAMENTOS do Bolsa Família

Pouco antes de concluir os depósitos relativos a agosto, a Caixa Econômica já tornou público o próximo cronograma de pagamentos. A instituição financeira estatal responsável pelo programa Bolsa Família resolveu aliviar a impaciência dos beneficiários do programa.

A Caixa surpreendeu ao contrariar as suposições e conjecturas em torno de um possível adiantamento do pagamento do Bolsa Família para setembro. A projeção é de que o Governo Federal mantenha o procedimento convencional de repasses, que ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês.

Pagamentos do Bolsa Família em setembro será do dia 18 a 29

Sob essa abordagem, o desembolso do programa de transferência de renda referente a setembro terá início no dia 18 e se estenderá até o dia 29 do mesmo mês. Importante notar que os montantes são liberados de maneira gradual, seguindo o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Portanto, o pagamento do Bolsa Família de setembro terá início com o NIS final 1 no dia 18, concluindo com o NIS final 0 no dia 29 subsequente. Durante o decorrer do próximo mês, aproximadamente 21 milhões de famílias têm a perspectiva de receber a parcela básica no valor de R$ 600.

Entretanto, os beneficiários que não aderirem rigorosamente às diretrizes do programa estão sujeitos a ter o benefício cancelado. Sendo assim, é de vital importância prestar atenção aos detalhes, incluindo a atualização constante das informações cadastrais no Cadastro Único (CadÚnico).

Quem tem o direito de receber o Bolsa Família?

O direito ao programa é estendido a todas as famílias cuja receita mensal per capita não ultrapasse R$ 218. Isso implica que o montante total de ganhos dos membros do grupo familiar, dividido pelo número de indivíduos, deve ser inferior ao valor de referência.



Consideremos o caso ilustrativo de uma mãe que é a única provedora para seus três filhos pequenos. Ela desempenha a função de manicure e percebe um rendimento mensal de R$ 700. Como os filhos ainda não ingressaram no mercado de trabalho, esses R$ 700 constituem a única fonte de renda para o agregado familiar.

Ao dividir os R$ 700 (renda total) por quatro (número de indivíduos na família), resulta em R$ 175. Dado que R$ 175 é inferior ao limite de R$ 218, essa mãe juntamente com seus três filhos têm o direito de receber os benefícios do Bolsa Família.

Quais são as atuais regras do programa?

As famílias têm a responsabilidade de honrar compromissos nas esferas da saúde e educação. Estes compromissos consistem em:

Assegurar a realização das consultas de pré-natal conforme o necessário;

Acompanhar o cronograma nacional de imunizações, garantindo que as vacinações sejam efetuadas;

Efetuar o monitoramento regular do estado nutricional das crianças menores de 7 anos;

Garantir a frequência mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos na escola, e de pelo menos 75% para beneficiários com idades entre 6 e menos de 18 anos que ainda não tenham finalizado a educação básica;

Manter sempre atualizado o Cadastro Único, renovando as informações pelo menos uma vez a cada dois anos.

