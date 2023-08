Veja quanto dinheiro Chris Jones está perdendo a cada dia que perde o campo de treinamento do Chiefs

Tele Chefes de Kansas City pode não ter querido entrar em 2023 NFL temporada sob uma nuvem de controvérsia, mas os acontecimentos recentes em torno dos principais jogadores do time estão deixando os fãs um pouco nervosos enquanto os campeões se preparam para iniciar a defesa do título.

Cidade de KansasA temporada do AFC começa dentro de duas semanas com um confronto na noite de quinta-feira contra o novato Leões de Detroitmas está longe de ser certo se Chris Jones estará lá para o pontapé inicial. Jones está atualmente longe de Chefes campo de treinamento enquanto ele discute um novo contrato com a franquia – que ele quer pagar a ele para continuar fornecendo seu Tudo profissional serviços para sua defesa.

Jones acumulando multas pesadas

Por NFL regras, Jones está sendo multado em US$ 50 mil por cada dia de treinamento ao qual não compareça sem uma desculpa válida. Suas multas já ultrapassaram a marca de US$ 1 milhão, embora isso seja apenas uma fração do salário que ele teria solicitado. Cidade de Kansas – cerca de US$ 30 milhões por ano.

“Não houve comunicação, então não sei o que vai acontecer. Aconteça o que acontecer, acontece, e se ele não estiver lá, o jogo continua, certo? Andy Reid disse quarta-feira. “Simplesmente não houve comunicação.”

Jones já deu a entender que está disposto a ficar de fora até a semana 8 da temporada de 2023, o que prejudicaria seriamente a defesa de Kansas City que depende de seus talentos.

Mahomes conhece o valor de Jones

Falando aos repórteres na tarde de quarta-feira, Chefes quarterback Patrick Mahomes disse que entendia onde Jones – seu companheiro de equipe em dois Super Bowl-equipes vencedoras – está vindo, e ele confia plenamente que o veterano de sete anos está se mantendo em forma enquanto sua situação contratual é resolvida.

No entanto, Mahomes expressou surpresa, senão preocupação, pelo fato de o jogador de 29 anos estar longe de seus companheiros por tanto tempo, referindo-se a ele como um membro “vital” do Cidade de Kansasnúcleo do campeonato.