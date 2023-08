Veja quanto tempo as empresas vão economizar

O governo brasileiro está se preparando para o lançamento do FGTS Digital, feito através de uma parceria do Serpro com o Ministério do Trabalho e a Caixa Econômica Federal. Sendo assim, esta nova plataforma chega para transformar a maneira com que as empresas recolhem o dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A previsão de lançamento é de janeiro de 2024.

De acordo com o Serpro, empresa estatal de tecnologia e uma das responsáveis pelo FGTS Digital, a plataforma trará uma série de benefícios para o governo e para as empresas brasileiras. Um desses benefícios é a redução no tempo de recolhimento, sendo que estimativas mostram que esse tempo poderá ser reduzido de 34 para 25 horas semanais, o que representa uma redução de 34%.

Confira a seguir outros benefícios que serão trazidos pelo FGTS Digital:

Eliminação de burocracias: o FGTS Digital vêm com o intuito de ser mais simples e intuitivo, eliminando etapas desnecessárias do processo atual;

Redução de custos: com a nova plataforma os processos serão automatizados, garantindo uma diminuição nos custos operacionais e despesas com tarifas para a empresa;

Transparência e integração: o FGTS Digital irá promover uma maior transparência nas transações, facilitando o gerenciamento de informações, integrando diferentes ambientes e sistemas.

Como dito, a plataforma do FGTS Digital promete trazer mudanças no recolhimento do fundo por parte das empresas, com previsão de lançamento para o ano que vem. Atualmente, o processo de recolhimento por parte das empresas é altamente burocrático, envolvendo várias etapas.

As etapas consistem na geração de uma folha de pagamento, envio do documento a um sistema de recolhimento da Caixa, espera pela geração de um segundo documento, quitação e, por fim, acesso a outro sistema da Caixa para transmissão e envio. Esse procedimento é muito demorado, sem contar que fica sujeito a erros e não é eficaz.

Sendo assim, o FGTS Digital promete mudar esse cenário, tornando o processo de recolhimento mais fácil e eficiente. Com as mudanças, a folha de pagamento do trabalhador será transmitida automaticamente para o eSocial. Com isso, esse sistema irá compartilhar as informações automaticamente com o FGTS Digital. Por fim, as empresas irão conseguir fazer todo o processo online.

Antes de sua implementação definitiva, o FGTS passará por uma fase de testes, a qual terá início em 19 de agosto, se estendendo até 10 de novembro. Nesse período, as empresas terão a oportunidade de se acostumar com a plataforma, também podendo identificar falhas e melhorias a serem feitas.

Desta maneira, o eSocial terá uma paralisação no dia 19 de agosto, no período das 8h às 12h, para que o sistema seja integrado ao FGTS Digital. Sendo assim, a partir deste dia a plataforma já estará disponível em sua fase de testes, no entanto, inicialmente apenas para as empresas do Grupo 1 do eSocial, as quais possuem faturamento anual acima de R$ 78 milhões. As demais empresas terão acesso à plataforma a partir de 16 de setembro.

Por fim, a orientação dada para as empresas neste período de testes do FGTS Digital é de continuarem transmitindo as informações também pela maneira tradicional, pelos sistemas da Caixa. Desta maneira, será possível comparar os resultados com os gerados pela nova tecnologia.