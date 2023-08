Veja quem deve comparecer ao CRAS neste sábado para evitar CORTE no Bolsa Família

O Bolsa Família é um programa social do governo federal que tem como objetivo combater a pobreza e promover a inclusão social de famílias em situação de vulnerabilidade. No texto a seguir, iremos abordar tudo o que você precisa saber sobre o benefício, desde as condicionalidades do programa até o valor do benefício e como consultar o cronograma de repasses.

Condicionantes para receber o Bolsa Família

Ao se tornarem beneficiárias do Bolsa Família, as famílias assumem alguns compromissos que devem ser cumpridos para que o benefício não seja cancelado. Essas condicionalidades visam garantir a saúde, a educação e o bem-estar das crianças e adolescentes, bem como o acompanhamento adequado das gestantes. São elas:

Acompanhamento nutricional para crianças de até 6 anos;

Frequência escolar mínima de 75% para crianças e adolescentes em idade escolar;

Realização do acompanhamento pré-natal para gestantes;

Manutenção da caderneta de vacinação atualizada para toda a família.

É fundamental que as famílias beneficiárias do Bolsa Família estejam cientes dessas condicionalidades e as cumpram rigorosamente. Caso contrário, correm o risco de perder o benefício.

Convocação para comparecer ao CRAS

Em algumas situações, as famílias podem ser convocadas a comparecerem ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) de sua região. Essa convocação ocorre quando há algum indício de descumprimento das condicionalidades ou quando é necessário prestar orientações sobre a situação da família.

Recentemente, a Prefeitura de Extrema, em Minas Gerais, convocou mais de 140 famílias para comparecerem ao CRAS no sábado, dia 19. Essas famílias estão correndo o risco de perder o Bolsa Família e precisam receber orientações para regularizar sua situação.

É importante que os responsáveis familiares convocados estejam atentos a essa convocação e compareçam ao CRAS no dia e horário estabelecidos. É necessário levar um documento com foto, o documento da criança ou adolescente (RG, CPF ou Certidão de Nascimento) e o comprovante de residência. Caso os filhos possuam faltas escolares, é preciso justificar o motivo dessas ausências.

Valor do benefício do Bolsa Família



Você também pode gostar:

O Bolsa Família oferece um valor mínimo de R$ 600,00 para as famílias beneficiárias. Além desse valor, existem também pagamentos adicionais do governo federal, de acordo com a composição familiar. São eles:

Benefício Primeira Infância: R$ 150,00 para famílias com crianças de até 6 anos de idade;

Benefício Variável Familiar: R$ 50,00 para famílias com gestantes e crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos incompletos.

Esses valores adicionais são importantes para auxiliar as famílias no cuidado com suas crianças e adolescentes.

Consulte o cronograma de repasses do Bolsa Família

Para saber quando será realizado o pagamento do Bolsa Família em cada mês, é possível consultar o cronograma de repasses. É importante ficar atento a essas datas para garantir o recebimento do benefício de forma regular.

Para consultar o cronograma de repasses do Bolsa Família no mês de agosto, clique aqui. Mantenha-se informado para não perder nenhuma data importante.

Cuidados para continuar recebendo o benefício

O Bolsa Família é um programa social essencial para garantir a segurança e o bem-estar das famílias em situação de vulnerabilidade. Para continuar recebendo o benefício, é fundamental cumprir as condicionalidades estabelecidas, como o acompanhamento nutricional das crianças, a frequência escolar e o acompanhamento pré-natal. Além disso, fique atento às convocações para comparecer ao CRAS e consulte sempre o cronograma de repasses para não perder nenhuma data importante.

O governo federal está empenhado em promover a inclusão social e o combate à pobreza por meio do Bolsa Família, e é importante que as famílias beneficiárias aproveitem ao máximo esse auxílio para melhorar sua qualidade de vida e garantir um futuro melhor para seus filhos.