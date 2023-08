Veja quem não irá receber o benefício em agosto

Desde que o Governo Federal apresentou algumas mudanças relacionadas ao programa de transferência de renda Bolsa Família, os beneficiários ficam apreensivos com a chegada do início do mês. Todavia, muitas pessoas não sabem ao certo se continuarão a receber o dinheiro, devido a um pente fino feito no Cadastro Único (CadÚnico).

A princípio, neste início do mês de agosto, deve acontecer alguns cortes no programa Bolsa Família. De fato, muitos núcleos familiares devem deixar de receber o benefício. Em alguns casos pode haver um bloqueio, uma suspensão, e cortes, da mesma forma que aconteceu nos meses anteriores, gerando uma grande preocupação.

Analogamente, o Ministério do Desenvolvimento Social fez um anúncio recentemente, dizendo que está investigando algumas informações e dados das famílias cadastradas no programa social. A pasta quer ter certeza de que apenas as pessoas que realmente tem necessidade recebam o dinheiro do Governo Federal.

Em síntese, aqueles núcleos familiares que por ventura não estejam de acordo com os critérios estabelecidos para o Bolsa Família, podem ter realmente seu benefício cortado. A medida também pode ser favorável, visto que haverá a inclusão de outros núcleos familiares vulneráveis economicamente, no programa, e que ainda não recebem o dinheiro.

Cortes no Bolsa Família

O programa social Bolsa Família, no mês de julho, acabou tendo reduzido o valor médio de suas parcelas de benefícios. Isso aconteceu devido ao fato de que vários núcleos familiares deixaram de receber o dinheiro, além de que também houve a inclusão de novos beneficiários dispostos no cadastro do Governo Federal.

Espera-se que o mesmo aconteça neste mês de agosto, visto que há uma nova verificação do Governo Federal, nas informações presentes sobre o programa social, no CadÚnico. Aliás, o Ministério do Desenvolvimento Social realiza todos os meses um cruzamento de informações sobre os beneficiários com o auxílio do Dataprev.

A pasta então verifica prontamente, se há um cumprimento de todas as regras estabelecidas no Bolsa Família. Se houver uma identificação de eventual descaracterização sobre o recebimento do benefício, o representante do núcleo familiar será chamado para prestar esclarecimentos no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).

Podemos citar como exemplo, o caso de um núcleo familiar não estar de acordo com a renda per capita limite para ter direito a receber os valores do programa social. Neste caso, o Governo Federal deverá realizar um corte no Bolsa Família. Se o CadÚnico estiver desatualizado há dois anos, o mesmo deverá então acontecer.



Beneficiários do programa social

Dessa maneira, é importante frisar que os núcleos familiares devem ter uma renda per capita de até R$218 para participar do programa social de transferência de renda. Para continuar a receber o benefício mensalmente, é preciso que a família esteja de acordo com alguns critérios estabelecidos sobre saúde e educação.

Para continuar a receber o Bolsa Família, as gestantes precisam fazer o pré-natal de forma correta, as crianças menores de seis anos de idade devem ter um acompanhamento nutricional. Além disso, as vacinas precisam estar em dia, e as crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos devem apresentar uma frequência escolar.

Calendário de pagamento do Bolsa Família

A princípio, a parcela mínima do Bolsa Família é de R$600. O Governo Federal estabeleceu ainda alguns valores adicionais que podem aumentar bastante o benefício. Podemos destacar o valor de R$150 para cada criança do núcleo familiar com idade de até seis anos. Há também mais R$50 para lactantes e pessoas de 7 a 18 anos.

O Governo Federal optou por estabelecer alguns critérios sobre o novo Bolsa Família, diferenciando-o do antigo Auxílio Brasil. Ele diz que tem como objetivo garantir que os núcleos familiares cumpram requisitos relacionados à saúde e educação, para que possam receber os depósitos mensais do programa social atual, rearticulado.

Os pagamentos do Bolsa Família no mês de agosto serão feitos junto com a parcela do auxílio-gás. Os depósitos serão realizados a partir do dia 18 até o dia 31 deste mês. O dinheiro será depositado aos beneficiários do programa social na conta poupança social digital Caixa Tem. Confira o calendário abaixo seguindo o final do NIS:

NIS 1: 18/08;

NIS 2: 21/08;

NIS 3: 22/08;

NIS 4: 23/08;

NIS 5: 24/08;

NIS 6: 25/08;

NIS 7: 28/08;

NIS 8: 29/08;

NIS 9: 30/08;

NIS 0: 31/08.