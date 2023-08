veja quem poderá receber valor maior em agosto

Dentro de mais alguns dias, o governo federal deverá retomar os pagamentos de mais uma rodada do Bolsa Família. A expectativa é de que os repasses sejam iniciados no dia 18, e tomem como base o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada usuário. Estima-se que mais de 20 milhões de pessoas tenham direito ao saldo.

Segundo as informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, os nomes das pessoas que estarão aptas ao recebimento do Bolsa Família neste mês de agosto devem ser divulgados dentro de mais alguns dias. Contudo, alguns pontos sobre os repasses já estão sendo sendo vazados.

Os valores

Assim como ocorreu nos meses anteriores, os pagamentos do Bolsa Família seguirão a ideia de que todos os usuários deverão receber um patamar mínimo de R$ 600 por família. Esta é uma regra que está valendo desde o final do ano passado, quando o programa ainda era chamado de Auxílio Brasil.

Recentemente, o Congresso Nacional aprovou a Medida Provisória do benefício. Com a aprovação, a Medida foi transformada em lei, e os pagamentos do Bolsa Família na casa dos R$ 600 para os usuários estão oficialmente garantidos ao menos até o final deste ano de 2023.

Quem poderá receber mais?

Neste mês de agosto, no entanto, algumas famílias poderão receber valores maiores do que os R$ 600 indicados pelo governo federal. Existem algumas situações específicas que podem fazer o usuário receber saldos extras, valores regulares maiores ou até mesmo um outro benefício social ao mesmo tempo. Veja abaixo as situações:

Em regra geral, o Bolsa Família define que os pagamentos devem considerar o número total de integrantes que residem em uma mesma casa. A ideia é pagar R$ 142 por pessoa. Quando este valor ultrapassa a marca dos R$600, a família recebe o valor da equação. Uma família com cinco pessoas, por exemplo, pode receber R$ 710 por mês.

Famílias com crianças de até seis anos



Assim como prometido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também há pagamentos de um adicional de R$ 150 por filhos com idade entre zero e seis anos. Famílias com filhos com idade entre sete e 18 anos incompletos, bem como mulheres gestantes e lactantes recebem o adicional de R$ 50, que pode ser acumulado com o valor regular.

Famílias com direito ao Auxílio-gás

Neste mês de agosto, o governo federal também deverá seguir com os pagamentos de mais uma rodada do Auxílio-gás nacional. O valor exato da liberação ainda não foi definido, mas a tendência é de que gire em torno dos R$ 110. Não há nenhum impedimento para que uma mesma pessoa receba os dois benefícios ao mesmo tempo, desde que ela atenda aos dois critérios de seleção.

Bolsa Família em agosto

Como dito, os pagamentos do Bolsa Família para este mês de agosto devem ser iniciados no dia 18. Abaixo, você pode conferir o calendário completo de pagamentos do programa social.

Usuários com NIS final 1: 18 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 2: 21 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de agosto (quinta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 7: 28 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de agosto (quinta-feira).

Para ter direito ao Bolsa Família, é necessário que o cidadão tenha uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico. Além disso, também é importante que ele tenha uma renda per capita de até R$ 218.

Quem já cumpre estas regras, deve se manter atento aos dados do aplicativo do Bolsa Família. É através deste canal que o governo informa quem são as pessoas que poderão entrar no sistema do benefício social.