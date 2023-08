veja quem vai poder receber adicionais em agosto

O governo federal retoma dentro de mais alguns dias mais uma rodada de pagamentos do Bolsa Família. Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, o saldo vai ser liberado a partir da sexta-feira (18), sempre com base no final do Número de Identificação Social (NIS) de cada usuário.

Oficialmente, o Ministério ainda não divulgou detalhes como a média de pagamentos do Bolsa Família para este mês de agosto. Contudo, desde já, o cidadão pode confirmar que seguirá valendo neste mês a regra de repasses básica, que indica que todos os usuários deverão receber um patamar mínimo de R$ 600.

Os pagamentos regulares

Os repasses regulares são aqueles que são pagos para todos os usuários, independente de qualquer condição. Assim, de largada o cidadão já tem direito a receber R$ 600 por família neste mês de agosto. Este valor, no entanto, pode ser elevado no caso das pessoas que residem com um número maior de pessoas.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, o valor de R$ 600 vai ser pago para as famílias que tenham até quatro integrantes. Quando o número de cidadãos que residem em uma mesma casa passa de cinco, o valor vai sendo elevado gradativamente. Veja abaixo:

Família com algo entre 1 e 4 integrantes: recebem R$ 600;

Família com 5 integrantes: R$ 710;

Família com 6 integrantes: R$ 852;

Família com 7 integrantes: R$ 994;

Família com 8 integrantes: R$ 1.130;

Família com 9 integrantes: R$ 1.278;

Família com 10 integrantes: R$ 1.420;

Vale lembrar que o Ministério considera como integrante todo membro familiar, independente da idade e do grau de trabalho. Um bebê recém-nascido, por exemplo, conta como um integrante da família.

Note na tabela acima que a depender da quantidade de integrantes, uma mesma família vai poder receber valores maiores do que aqueles que são pagos hoje para o salário mínimo, que atualmente realiza liberações de R$ 1.320 por família.

E os adicionais

Mas para além dos pagamentos regulares, o governo federal também deverá realizar repasses dos chamados adicionais nas contas dos usuários. Tais liberações extras são feitas apenas para alguns grupos que fazem parte do Bolsa Família, e estão sendo pagos desde março deste ano.



Para o mês de agosto, as regras serão as mesmas. Abaixo, você pode conferir os valores que serão pagos para determinados grupos familiares já a partir desta sexta-feira (18).

Adicional de R$ 150 por filhos com idade entre zero e seis anos;

Adicional de R$ 50 por crianças com idade entre sete e 12 anos;

Adicional de R$ 50 por jovens e adolescentes com idade entre 13 e 18 anos incompletos;

Adicional de R$ 50 para famílias com mulheres gestantes;

Adicional de R$ 50 para famílias com mulheres lactantes.

Quem faz parte do Bolsa Família e se encaixa em alguns dos grupos citados acima, vai receber o saldo de maneira automática na mesma conta em que os repasses regulares são realizados. Assim, não há necessidade de realizar nenhum tipo de solicitação neste sentido.

O Bolsa Família de agosto

A expectativa do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome é de que pouco mais de 20 milhões de pessoas possam movimentar o dinheiro do Bolsa Família neste mês de agosto.

Para ter direito ao saldo, é necessário ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico, bem como ter uma renda per capita de até R$ 218. Qualquer cidadão já pode realizar uma verificação para saber se está entre os selecionados para os pagamentos.

Para tanto, basta abrir o seu perfil no aplicativo oficial do Bolsa Família, ou mesmo do Caixa Tem. Abaixo, você pode conferir o calendário completo de pagamentos do benefício para este mês de agosto:

Usuários com NIS final 1: 18 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 2: 21 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de agosto (quinta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 7: 28 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de agosto (quinta-feira).