Veja se você tem valores a receber

Nesta semana, uma notícia viralizou no Brasil, saindo em praticamente todos os portais de notícias do país. Uma única pessoa sacou R$ 2,8 milhões referentes a valores “esquecidos” em bancos ou instituições financeiras.

De acordo com o chefe do Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central (BC), Carlos Eduardo Rodrigues da Cunha Gomes, a pessoa recebeu os recursos através do Sistema de Valores a Receber (SVR), que vem realizando o pagamento de valores “esquecidos” a milhares de brasileiros.

Valor do saque de R$ 2,8 milhões é recorde

Em resumo, o valor sacado de R$ 2,8 milhões é o maior já retirado por uma pessoa pelo SVR. A propósito, o recorde não considera devoluções obtidas por pessoas físicas através de contato direto com as instituições financeiras.

Ao considerar as pessoas jurídicas, o recorde é ainda maior. O valor mais elevado já retirado por uma empresa diretamente do SVR foi de R$ 3,3 milhões.

SVR ainda tem R$ 7 bilhões

No ano passado, quando o BC anunciou a data das primeiras consultas, muita gente se apressou para fazer a conta no Gov.br. Em síntese, esta é a única maneira de acessar o dinheiro “esquecido” em bancos e instituições financeiras.

No entanto, o sentimento de frustração dominou a população brasileira, pois muitos brasileiros relataram ter recebido apenas centavos. Embora a maioria das pessoas realmente tenha apenas centavos “esquecidos” nos bancos, existem alguns brasileiros com valores bem maiores.

Caso você ainda não tenha feito consulta aos valores, não deixe essa oportunidade passar. Segundo o BC, ainda existem mais de R$ 7 bilhões disponíveis para as pessoas resgatarem pelo SVR. Veja a quantidade de pessoas que ainda podem resgatar valores “esquecidos” pelo sistema, segundo estimativas do BC:



36,5 milhões de pessoas físicas;

2,8 milhões de pessoas jurídicas.

Veja como consultar os valores do SVR

Os interessados em acessar o SVR e realizar saques devem seguir os seguintes passos:

Acesse o link https://valoresareceber.bcb.gov.br; Selecione a opção “Acesse o Sistema de Valores a Receber; Faça o login através da conta Gov.br (nível de segurança deve ser prata ou ouro); Clique em “Meus valores a receber”; Leia e aceite os termos de responsabilidade.

Cabe salientar que as pessoas que têm conta Gov.br no nível de segurança bronze deve elevar o nível pelo site ou pelo aplicativo do governo. Quem não possuir cadastro, também deverá acessar o sistema para se cadastrar.

Caso a pessoa esteja fazendo a consulta para valores de pessoas falecidas, deverá clicar na opção “Valores de pessoas falecidas” quando chegar ao quarto passo citado anteriormente.

Também vale destacar que as pessoas devem consultar os valores disponíveis para resgate, bem como a instituição e a origem do dinheiro. Havendo necessidade, a pessoa também deverá fornecer informações adicionais ao sistema.

Como os saques podem ser feitos?

De acordo com o BC, a pessoa terá que escolher entre duas opções para realizar o saque dos valores devidos:

“Solicitar por aqui”: a pessoa que escolher essa opção irá receber o valor via Pix em até 12 dias úteis. Em suma, a pessoa deverá informar a chave Pix para onde o valor será enviado e fornecer informações pessoais. O usuário deverá guardar o número do protocolo para eventuais futuras interações com o BC. “Solicitar via instituição”: as pessoas que não têm acesso ao Pix devem escolher essa opção. Contudo, o contato deve ser feito por telefone ou e-mail, seguindo as informações disponibilizadas para realizar o saque dos valores devidos.

Dicas para não cair em golpes

O Banco Central continua tentando alertar os brasileiros de possíveis fraudes. Na primeira rodada do processo de consulta dos valores esquecidos ainda no ano passado, o BC recebeu centenas de reclamações de pessoas que só queriam realizar a consulta ao montante, e acabaram caindo em um golpe.

O BC alerta que o cidadão precisa ficar atento ao inserir os seus dados pessoais através de meios digitais remotos. A dica, aliás, vale não apenas para as pessoas que desejam consultar os valores a receber, mas também para qualquer cidadão que deseja realizar um serviço pela internet. Quadrilhas estão cada vez mais especializadas em trabalhar em todas as áreas.

Segundo o BC, todo mundo corre o risco diário de cair em golpes na internet. Contudo, é possível tomar algumas medidas para evitar ser vítima de uma fraude no processo de consulta aos valores esquecidos em instituições.

O BC ressalta, por exemplo, que não envia qualquer tipo de link e não entra em contato com os clientes de forma alguma para indicar os valores a receber. Em todos os casos, é o indivíduo que precisa ir ao site para realizar a consulta. O Banco Central ressalta que ninguém está autorizado a entrar em contato com clientes para tratar sobre assunto.

O BC finaliza afirmando que o cidadão não deverá clicar em links enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram.