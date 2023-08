Veja tudo sobre o edital

No cenário das buscas por estabilidade profissional e realizações pessoais, o Concurso PM-MG (Polícia Militar de Minas Gerais) desponta como uma das mais almejadas oportunidades. Neste artigo, exploraremos os detalhes dessas oportunidades, desde os diversos cargos até as etapas desafiadoras do processo seletivo.

Com 3.170 vagas divididas entre postos como Soldado 2ª Classe, Soldado Especializado, Oficial e Oficial de Saúde, este concurso não só promete empregos sólidos, mas também a chance de servir e proteger a sociedade.

Soldado 2ª Classe: os alicerces da carreira

O cargo de Soldado 2ª Classe se destaca como um ponto de entrada crucial para aqueles que aspiram uma carreira na Polícia Militar de Minas Gerais. Com um curso de formação de 9 meses, em regime integral e dedicação exclusiva, os Soldados 2ª Classe embarcam em uma jornada de capacitação rigorosa.

Durante esse período, não apenas adquirem conhecimento, mas também recebem remuneração, assistência médico-hospitalar, psicológica e odontológica.

Remunerações e progressão na carreira

Iniciar como Soldado 2ª Classe implica em uma remuneração básica inicial de R$ 4.360,83. Contudo, a progressão não para por aí. Após a conclusão do curso de formação, o profissional se torna Soldado 1ª Classe, implicando em novos patamares de remuneração e responsabilidades.

Além do salário, os benefícios incluem fardamento, assistência médico-hospitalar, psicológica e odontológica, criando um ambiente propício para o desenvolvimento integral dos profissionais.

Soldado especializado: especialização e versatilidade no serviço policial



Além do cargo de Soldado 2ª Classe, o Concurso PM-MG também oferece a posição de Soldado Especializado. Esta função valoriza o conhecimento específico dos candidatos, buscando profissionais que possam contribuir de maneira única para as operações da Polícia Militar.

A formação, a remuneração e os benefícios acompanham a tradição de excelência do concurso, incentivando a busca por especialização e o crescimento contínuo dos candidatos.

Oficial e Oficial de Saúde: liderança e cuidado na PM-MG

Os cargos de Oficial e Oficial de Saúde abrem portas para aqueles que buscam posições de liderança e gestão na Polícia Militar de Minas Gerais. Esses cargos exigem um nível superior de educação e oferecem remunerações atrativas e oportunidades para influenciar positivamente a organização.

Enquanto Oficiais desempenham um papel fundamental na tomada de decisões e na estratégia, os Oficiais de Saúde contribuem para a saúde e bem-estar dos colegas de trabalho, garantindo que a força policial opere em sua capacidade máxima.

Requisitos fundamentais

Para trilhar o caminho rumo à Polícia Militar de Minas Gerais, é imperativo atender aos requisitos estipulados. O candidato deve ser brasileiro nato, possuir formação de nível superior e estar regular perante suas obrigações eleitorais e militares.

A faixa etária aceita abrange entre 18 e 30 anos, e uma carteira de habilitação válida na categoria “B” é essencial. Critérios como idoneidade moral, sanidade física e mental, aptidão física e aprovação em avaliação psicológica são fundamentais para a seleção dos futuros membros da Polícia Militar.

Detalhando as etapas

O processo seletivo do Concurso PM-MG envolve uma série de etapas que visam selecionar os candidatos mais aptos a desempenhar suas funções com excelência e comprometimento.

1. Prova de Conhecimentos (Prova Objetiva)

A primeira fase é uma prova objetiva que abrange diversas disciplinas, incluindo Língua Portuguesa, Direito Penal, Direito Constitucional, Estatística, Direitos Humanos e Legislação Específica. Composta por 50 questões, essa etapa é um teste de conhecimento fundamental.

2. Avaliações Psicológicas e Exames de Saúde

A segunda fase inclui avaliações psicológicas que podem incluir testes de personalidade, inteligência e dinâmicas de grupo. Além disso, exames clínicos, odontológicos e outros exames de saúde são realizados para garantir a aptidão física e mental dos candidatos.

3. Avaliação Física Militar (AFM)

A última fase avalia a capacidade física dos candidatos, envolvendo áreas como força abdominal, resistência de braços na barra fixa e teste de resistência cardiorrespiratória. A aprovação nesta etapa demonstra a prontidão física dos candidatos para os desafios da carreira policial.

Preparação estratégica para a Prova Objetiva

A Prova de Conhecimentos, também conhecida como Prova Objetiva, é um ponto crucial no processo seletivo do Concurso PM-MG. Visto que, é nesta fase que o conhecimento teórico dos candidatos é testado em uma variedade de disciplinas.

Para se preparar adequadamente, os candidatos devem adotar uma abordagem estratégica. Ademais, isso envolve a compreensão profunda dos tópicos, revisões regulares, resolução de questões de provas anteriores e busca de orientação por meio de cursos preparatórios.

A importância da preparação física

Por fim, além do desafio intelectual, o Concurso PM-MG exige uma preparação física adequada. Portanto, a Avaliação Física Militar (AFM) é uma etapa que testa a resistência e a aptidão física dos candidatos.

Para se destacar nesta fase, é vital adotar um regime de treinamento regular que abranja as áreas específicas avaliadas na AFM. Ou seja, corridas, treinamento de resistência e exercícios de força são componentes essenciais dessa preparação física.