Velox Pneus CONTRATA pessoas em DUAS REGIÕES

A Velox Pneus, empresa que é referência no mercado nacional nas vendas de rodas de liga leve, esportes e pneus de alta performance, está com ótimas oportunidades de emprego abertas nos estados de Goiás e Minas Gerais. Isto é, caso esteja em busca de uma recolocação no mercado, veja a lista de opções abertas:

Auxiliar Administrativo (caixa) – Uberaba – MG – Efetivo;

Auxiliar de Mecânico – Goiânia – GO – Efetivo;

Auxiliar de Mecânico (borracheiro) – Uberaba – MG – Efetivo: Montagem e desmontagem de pneus; Desempeno de rodas; Apoio diversos na oficina;

Jovem Aprendiz – Uberlândia – MG – Aprendiz;

Mecânico (a) Automotivo – Uberaba – MG – Efetivo;

Mecânico (a) Automotivo II – Uberlândia – MG – Efetivo: Inspecionar o motor do veículo e os componentes mecânicos/elétricos para diagnosticar problemas com precisão; Inspecionar o computador do veículo e os sistemas eletrônicos para reparos, manutenção e atualização.

Mais sobre a Velox Pneus

Sobre a Velox Pneus, podemos frisar que a empresa atua com qualidade, tranquilidade e segurança. São 4 lojas preparadas para atender os clientes com uma grande variedade de pneus das melhores marcas e serviços de mecânica completa, como: motor, suspensão, direção e sistema de freios e alinhamento e balanceamento.

Em resumo, seu principal objetivo é oferecer um bom serviço aos seus clientes e produtos com alta qualidade. Isto é, caso esteja procurando um emprego no setor, pode ser a chance de mudar de vida!

Como enviar o seu currículo para a empresa?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

