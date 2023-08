VENDA DA KABUM à MAGAZINE LUIZA pode ser anulada na Justiça

A anulação da venda da KaBum para a Magazine Luiza, um negócio estimado em R$ 3,5 bilhões, está agora em questão judicial. Isto surge após os fundadores da KaBum!, os irmãos Leandro e Thiago Ramos, alegarem um conflito de interesses no acordo de venda.

Fundadores da KaBum buscam anular contrato de venda

Os irmãos Ramos protocolaram um pedido de instauração de arbitragem para cancelar a venda da empresa ao Magazine Luiza. Eles acusam seu assessor financeiro de agir em conflito de interesses e favorecer a varejista no acordo. De acordo com eles, o assessor, que é cunhado do CEO do Magazine Luiza, Frederico Trajano, agiu em benefício do Magalu, prejudicando a venda da KaBum.

Menos da metade do valor acordado recebido

No acordo inicial, o pagamento total para a venda da KaBum era de R$ 3,5 bilhões, com R$ 1 bilhão pago à vista e os restantes R$ 2,5 bilhões pagos em ações do Magalu. Entretanto, os irmãos Ramos alegam que receberam menos da metade do valor acordado, considerando a queda de 16% nas ações da varejista após um prejuízo de R$ 391,2 milhões no primeiro trimestre de 2023.

Alegações de conflito de interesses

As acusações de conflito de interesses concentram-se na relação entre Ubiratan Machado, principal executivo do Itaú BBA na área de fusões e aquisições e cunhado de Frederico Trajano, CEO do Magalu. Os irmãos Ramos afirmam que o Itaú BBA, poucas horas após o acordo de venda ser firmado, foi contratado pelo Magalu para coordenar a nova oferta de ações da companhia, recebendo “dezenas de milhões de reais” no processo.

Resposta do Itaú BBA

Por outro lado, o Itaú BBA rejeitou as acusações dos fundadores da KaBum!, afirmando que a venda foi um processo “competitivo e transparente”. Segundo o banco, as acusações são “absolutamente inverídicas”, ressaltando que mais de 20 possíveis compradores participaram das negociações que se prolongaram por mais de 18 meses.

Diante de todas estas questões, o destino da anulação da venda da KaBum permanece incerto. O desenrolar desta disputa judicial trará impactos significativos no setor de comércio eletrônico brasileiro, sobretudo para o Magazine Luiza e a KaBum!. Portanto, é crucial manter-se atualizado sobre as últimas notícias deste caso.