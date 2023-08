‘Verdadeira lenda’: profissionais reagem à aposentadoria do Zumbi Coreano após derrota emocionante no UFC Cingapura

“O Zumbi Coreano” Chan Sung Jung saiu como só ele pôde.

Jung anunciou sua aposentadoria do MMA no sábado, após uma emocionante derrota por nocaute para Max Holloway no UFC Cingapura. Foi outro clássico instantâneo de um dos competidores mais emocionantes que já amarrou luvas de 120 gramas, quando Jung trouxe fogo e enxofre para Holloway no terceiro round, depois de quase terminar minutos antes. Holloway finalmente acertou uma mão direita que derrubou Jung no caos, mas toda a cena foi apenas um último presente para lutar contra os fãs de Jung após uma série de lutas caóticas de 16 anos.

A aposentadoria emocional de Jung gerou muitas reações no mundo do MMA, com ex-campeões como Conor McGregor e Demetrious Johnson prestando homenagem ao favorito dos fãs. Confira abaixo como o mundo do MMA prestou homenagem a Jung e sua aposentadoria no UFC Cingapura.

Muito bem, zumbi coreano

Que frequentador! -Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 de agosto de 2023

Parabéns pela ótima carreira @KoreanZombieMMA tem sido incrível ver você lutar, mas o mais importante é o grande humano que você é. Parabéns pela aposentadoria. —Henry Cejudo (@HenryCejudo) 26 de agosto de 2023

Até a próxima,@KoreanZombieMMA ! Sua jornada no MMA tem sido inspiradora. Sempre esperei um dia compartilhar a jaula com você, mas independentemente disso, seu espírito guerreiro ressoa. Aproveite a aposentadoria e muitas felicidades para você e sua família! #MMA #Lenda —Movsar Evloev (@MovsarUFC) 26 de agosto de 2023

Parabéns lenda Chan Sung Jung -Brian BOOM Kelleher (@brianboom135) 26 de agosto de 2023

Cara funk. Vou sentir falta do Zumbi mano. Teria sido uma luta e tanto

Já antes de nós dois nos aposentarmos. #UFCSingapura -Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 26 de agosto de 2023