Verificações de estímulo agosto de 2023: outra verificação está chegando; você é elegível para obtê-lo?

Milhares de americanos tenho me perguntado se eles serão capazes de receber outro verificação de estímulo em 2023.

O último foi lançado em março, então houve muita especulação se outro seria lançado em breve.

O estímulo que está programado para ser distribuído em breve vem dos fundos orçamentários excedentes de cada estado, projetados para fornecer um pouco de alívio aos residentes que ainda lutam contra a alta inflação e outras dificuldades econômicas.

Embora haja boas notícias para muitos, a realidade é que apenas uma parte contribuintes vai se beneficiar porque nem todos os estados vão dar outro verificação de estímulo.

Quais estados estão dando um 4º cheque de estímulo?

Embora seja verdade que todos os 50 estados têm acesso a dinheiro de estímulo do governo federal, apenas os da lista a seguir apresentaram um plano de 4ª verificação de estímulo:

Arizona

Califórnia

Colorado

Principal

Maryland

Missouri

Novo México

Nova Iorque

Vermont

Flórida

Geórgia

Michigan

Tennessee

Texas

Que grupos populacionais são elegíveis?

Embora os requisitos de cada estado sejam diferentes, todos eles têm algumas coisas em comum, como cair sob níveis de renda ou aqueles que estão lutando alta inflação,

Outros estados também darão estímulos agricultores, trabalhadores essenciais ou trabalhadores da linha de frenteenquanto outros se concentrarão em economizadores de energia ou professores por exemplo.

Se precisar de mais informações consulte o site da sua cidade ou estado para as últimas notícias. Se você quiser conferir uma lista detalhada de todos os cheques de alívio que estão saindo, O sol tem uma lista atualizada que é muito útil.

Quanto custa o PFD no Alasca em 2023?



Alguns contribuintes do Alasca vai receber um cheque de $ 662 dólares como não tributável pagamento de alívio de energia isso é uma parte do estado receita de energia 2022 correspondente a Dividendo do Fundo Permanente (PFD). Esta receita é redistribuída aos residentes todos os anos.

contribuintes que são classificados como “elegível não pago” vai receber o cheque 17 de agosto.

O PFD em Alasca paga a seus residentes do estado uma parte do estado receita de minerais.

Em termos de conseguir outro verificação de estímulo pelo governo federalas chances são muito baixas.

Embora ainda haja algum empurrão por legisladores continuar ajudando os americanos que estão lutando para se reerguer após a pandemia, a realidade é que, com o economia melhorando e o desemprego diminuindo, parece que o governo não vê necessidade de mandar outro verificação de estímulo.