Verlander não quis ficar em NY após troca de Scherzer: “Houston foi a escolha número 1 para mim”

Justin Verlander compartilhou algumas informações com a imprensa sobre o que aconteceu no prazo de negociação da MLB que o fez retornar ao Houston Astros.

O arremessador ainda não saiu Nova Iorque já que seu novo time está definido para jogar contra o Yankees este fim de semana. Verlander estará começando para o astros sobre Domingo.

Verlander quer mais talheres

O arremessador de 40 anos quer ganhar outro Série Mundial. Quando se juntou ao New York Mets no início do ano, todos os sinais apontavam que a equipe compartilhava essa ambição e eles estavam “com todos os motores ligados” para 2023.

No entanto, seu fraco desempenho na primeira metade da temporada rapidamente jogou esse sonho pela porta e o Mets decidiu encurtar suas perdas, separando-se de craques para reconstruir o clube.

Verlander confirmou que falou com Mets executivos e tentou reunir o máximo de informações possível antes de concordar em uma troca de volta para sua antiga equipe: “Tentei reunir o máximo de informações possível e tomar uma decisão fundamentada.”

Em última análise, sua familiaridade com o astros e suas chances de ir fundo nos playoffs o fizeram escolher Houston:

Acho que Houston foi a escolha número 1 para mim, apenas conhecendo esses caras tão bem e tendo uma chance de vencer e familiaridade Justin Verlander

Segunda estreia de Verlander com os Astros

as três vezes Prêmio Jovem CY vencedor fará sua estreia com o astros pela segunda vez em sua carreira esta Domingo contra o New York Yankees.

Sua última vez vestindo o astros laranja e azul estava em jogo 5 da temporada passada Série Mundial. Houston acabou ganhando aquele jogo 3-2.

de Verlander primeiro jogo para Houston estava de volta 5 de setembro de 2017quando o futuro hall da fama desembarcou com o time do Texas em um acordo de prazo comercial semelhante com o Detroit Tigers. Verlander ganhou aquele jogo 3-1.