Verstappen não consegue abalar Norris | Marca

Max Verstappen não falhou em casa, embora Lando Norris tornou difícil para ele a qualificação para o Grande Prêmio da Holanda.

O campeão fez uma volta final impressionante para colocar meio segundo entre ele e o piloto da McLaren, que agora é quase a única alternativa para desafiá-lo pela vitória neste domingo e quebrar a seqüência imaculada da Red Bull na F1: 12 de 12 em 2023.

Fernando Alonso esteve perto da segunda linha, mas primeiro Russel e então uma surpresa Alex Albonem um Willians que caminha como um trovão em Zandvoort, deixou-o em quinto lugar no grid.

É um lugar para voltar a subir ao pódio, onde não subia desde o GP do Canadá, em junho.

As melhorias do AMR23 funcionaram para colocar o espanhol de volta na frente do pelotão, onde poderá lutar com os carros à sua frente, dado o ritmo que mostrou na sexta-feira no TL2.

“Estou grato ao pessoal da equipe, que trabalhou durante todo o mês de julho na fábrica para trazer essas peças, apesar das quatro corridas daquele mês.

Tiveram que combinar assim, porque agosto é o mês do fechamento. Eles corroboraram o que esperávamos dos dados do túnel”, disse Alonso ao DAZN F1 sobre o novo piso de seu carro.

Sainz OK, Leclerc nocauteado

Carlos Sainz terminou em sexto, depois de um desempenho muito louvável, dado o Ferraridificuldades no seco durante todo o fim de semana.

Enquanto Leclerc acabou na parede, Carlos está na terceira fila, sobrevivendo a tudo e com louvor.

Por volta das 19h, a FIA publicou o veredicto de sua investigação por atrapalhar involuntariamente Piastri na saída dos boxes.

O espanhol sai bem com uma reprimenda e multa de 5.000 euros a Ferrarique foi quem o tirou do pit lane de forma inadequada, já que a visibilidade da pista na curva é nula e Carlos não teve culpa de nada, apesar das imagens.

Pela primeira vez justiça foi feita a ele, depois de uma maré muito negativa este ano nos comissários.

Do sexto lugar e emparelhado com Alonsotentará encontrar o primeiro pódio da temporada, que tem perdido e que já mereceu várias vezes.

Será novamente um domingo emocionante atrás de um Verstappen que parece inacessível e que sempre seca a pista para permitir o DRS no momento certo.

Ele foi abençoado, é claro, desde o início da temporada em março. Para que conste, Max agora colocou 1,3 segundos em Checo Pérez na rodada final das eliminatórias, o que é bastante incomum entre os dois e dentro de qualquer equipe.

Leclerc acerta a barreira; Alonso perde um grande momento

A quatro minutos do final, o monegasco bateu de lado na Curva 9, tendo perdido o carro por muito longe. Felizmente, Charles ficou bem após o golpe.

Nesse ponto, Fernando havia passado pelo setor 1 com o tempo mais rápido e teve que levantar no setor 2 por causa do alerta de acidente; sua volta foi cancelada com a habitual bandeira vermelha, mas ele lutava pela pole.

Acidente para Sargento

Os dois Willians pilotos, primeiro e segundo no início do Q3, estavam em boa forma quando Sargento Logan perdeu o carro na curva 2 e terminou a subida ali com um impacto abrupto do qual pareceu sair um pouco abalado.

O reformado Zandvoort não perdoa, principalmente em condições mistas, como o asfalto estava naquele momento e com pneus macios para seco.

Classificação final do terceiro trimestre: GP da Holanda de 2023

1º M. Verstappen Red Bull 1’10″567

2º L. Norris McLaren 1’11″104 +00″537

3º G. Russell Mercedes 1’11″294 +00″727

4º A. Albon Williams 1’11″419 +00″852

5º Fernando Alonso Aston Martin 1’11″506 +00″939

6ºCarlos Sainz Ferrari 1’11″754 +01″187

7º S. Perez Red Bull 1’11″880 +01″313

8º O. McLaren placas 1’11″938 +01″371

9º C.Leclerc Ferrari 1’12″665 +02″098

10º E Sargento Williams 1’16″748 +06″181