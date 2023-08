Verstappen vence caótico GP da Holanda e iguala recorde de Vettel de nove vitórias consecutivas

TO Grande Prêmio da Holanda no circuito de Zandvoort aconteceu no domingo e Max Verstappen foi magistral ao passar pela chuva para conquistar a vitória.

O mexicano Sergio “Checo” Perez esteve muito perto do pódio, mas uma infeliz penalização de 5 segundos no final da corrida tirou-lhe o 3º lugar.

Perez fez uma excelente exibição na tarde de domingo e o quarto lugar deixou um gosto ruim na boca, pois mereceu se juntar a Verstappen e Alonso no pódio.

Quando uma chuva repentina caiu a seis voltas do fim, uma queda envolvendo Zhou Guanyu forçou a bandeira vermelha enquanto Perez estava nos boxes.

O mexicano foi considerado culpado de excesso de velocidade no pit lane e recebeu a penalidade mencionada.

O piloto holandês conquistou a nona vitória ao terminar em primeiro. Fernando Alonso, o experiente e excelente piloto espanhol, terminou em segundo.