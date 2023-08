Vestibular de Medicina 2024: FACIMPA abre inscrições

A Faculdade de Ciências Médicas do Pará (FACIMPA) é uma instituição de ensino superior privada que possui a sua sede na cidade de Marabá/PA.

A boa notícia para os estudantes é que o período de inscrições para a próxima edição do Vestibular de Medicina da FACIMPA já começou.

Assim, para que você possa fazer a sua inscrição e participar do processo seletivo, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da FACIMPA. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina FACIMPA: inscrições já estão abertas

As inscrições para o Vestibular de Medicina da FACIMPA estão abertas desde o dia 01 de de agosto de 2023. Todos os candidatos interessados em participar do processo seletivo poderão se inscrever até outubro.

O Vestibular de Medicina 2024 da FACIMPA funcionará através de duas modalidades: vestibular online e uso da nota do ENEM. Assim, os prazos para inscrição serão diferentes de acordo com a modalidade de participação escolhida pelo candidato.

Para os estudantes que optarem pela modalidade “nota do ENEM”, o último dia de inscrições é 13 de outubro. Para aqueles que escolherem participar do processo seletivo via “vestibular online”, a inscrição poderá ser feita até 20 de outubro.

As inscrições poderão ser realizadas exclusivamente de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site da FACIMPA. Além disso, é importante destacar que todos os candidatos precisarão pagar uma taxa de inscrição para participar do vestibular. O valor é de R$ 350,00 para as duas modalidades previstas pelo processo seletivo.



Você também pode gostar:

Conforme indicado no edital do processo seletivo, os candidatos poderão concorrer à vaga nas duas modalidades, vestibular online e nota do ENEM. Para isso, o estudante fazer a inscrição nas abas indicadas e pagar dois boletos de inscrição.

Vestibular de Medicina FACIMPA: uso da nota do ENM

Os estudantes que optarem por usar a nota do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, para participar do vestibular da FACIMPA poderão usar as pontuações obtidas entre 2015 e 2022.

Além disso, não poderão participar do processo seletivo os candidatos que obtiveram nota zero na prova de redação do ENEM ou pontuação inferior a 450 pontos na média do ENEM.

Para participar da seleção usando a nota do ENEM, os estudantes precisarão indicar o número de inscrição e o ano do ENEM com o qual deseja concorrer ao processo no momento da inscrição. Os candidatos serão selecionados até completar o número de vagas oferecidas.

Vestibular de Medicina FACIMPA: vestibular online

Os candidatos que optarem pela modalidade “vestibular online” deverão participar da realização de uma prova remota com duração de 04 horas. O exame será aplicado no dia 28 de outubro e será formado por 64 questões objetivas (de múltipla escolha) e por uma proposta de redação.

Os estudantes podem conferir o conteúdo programático do vestibular online da FACIMPA no edital do processo seletivo.

É importante destacar que todos os candidatos que não obtiverem pontuação de ao menos 10% na redação serão eliminados do processo seletivo. O gabarito da prova objetiva será divulgado ainda no dia 28 de outubro, após a aplicação das provas.

Vestibular de Medicina FACIMPA: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2024, a FACIMPA irá oferecer 150 vagas para o curso de Medicina, um número considerável.

As vagas serão divididas da seguinte forma:

Uso da nota do ENEM: 75 vagas, sendo 60 vagas regulares e 15 vagas remanescentes;

Vestibular online: 75 Vagas, sendo 60 vagas regulares e 15 vagas remanescentes.

Todos os candidatos selecionados através do processo seletivo em questão irão ingressar no primeiro semestre de 2024.

Vestibular de Medicina FACIMPA: resultados

Os candidatos que optaram pela modalidade “uso da nota do ENEM” poderão acessar o resultado final do Vestibular de Medicina da FACIMPA no dia 20 de outubro.

Para os candidatos que optaram pelo processo seletivo via “vestibular online”, por sua vez, o resultado será liberado no dia 01 de novembro. Os estudantes poderão conferir o resultado diretamente no site oficial da FACIMPA.

Acesse o edital do Vestibular de Medicina da FACIMPA para mais informações.