Viajar, para equilibrar trabalho e vida

Por incrível que pareça se passou mais da metade do ano. O trabalho, os estudos, tudo acontece a uma velocidade difícil de acompanhar e há que fazer um esforço extra para responder da melhor forma possível as situações do cotidiano. Uma das melhores maneiras de recuperar esse equilíbrio é através de umas boas férias, fugindo da lista de tarefas intermináveis e da agitação. Cada vez mais as viagens não têm tempo definido e a primavera que já está na área é um convite para relaxar num destino agradável deixando fora o estresse do dia a dia.

Um dos lugares mais escolhidos é Salvador, capital do estado da Bahia, no nordeste do Brasil. Famosa por sua arquitetura colonial portuguesa, seu litoral tropical e sua cultura afro-brasileira, tem tudo o que for preciso para renovar os ares e recuperar a tranquilidade. É só comprar as passagens, fazer as reservas num hotel em Salvador e aproveitar as praias, paisagens naturais exuberantes, música e sítios históricos que são apenas algumas das razões pelas quais a Bahia está sempre entre os destinos favoritos.

Arquitetura em Salvador

Considerada a capital cultural do Brasil, Salvador é a quarta cidade mais populosa do país. Fundada pelos portugueses em 1549, além de ter sido a primeira capital, foi o mais importante centro do tráfico negreiro, que com o decorrer do tempo deu origem a uma cultura artística única onde as expressões africanas se misturaram com as indígenas e europeias. Declarado Patrimônio da Humanidade, o bairro antigo do Pelourinho encanta com suas ruas de paralelepípedos cheias de arquitetura colonial, sítios históricos, museus, bares, restaurantes, músicos e capoeiras. O Elevador Lacerda, feito para ligar a Cidade Alta à Cidade Baixa é um ponto panorâmico imperdível, com vista fascinante para a Baía de Todos os Santos. A estrutura de 72 metros de altura, construída no século XIX pelo engenheiro Augusto de Lacerda é um dos símbolos arquitetônicos, assim como uma das atrações mais procuradas.

Praias em todos os cantos

Há praias paradisíacas para todos os gostos. No total são 50 quilômetros que vão desde a ponta da península em direção ao Oceano com a particularidade de serem banhadas algumas pela Baía de Todos os Santos -as da Cidade Baixa- e outras pelo Atlântico -as da Cidade Alta-. A praia da Barra possui um mar calmo onde se formam piscinas naturais com águas mornas e cristalinas ideais para mergulhar e nadar. Porto da Barra é uma das mais badaladas. Stella Maris e Flamengo são mais frequentadas por turistas, enquanto Itapoá, Jaguaribe e Piatã são mais locais. O famoso Farol da Barra é ideal para assistir ao pôr do sol, sendo sua área favorita entre os surfistas pela correnteza. A uma hora de barco a Ilha de Itaparica, com exuberante vegetação tropical, é ideal para passar o dia.

Religião e culinária

Uma das igrejas mais famosas da cidade é a de Bonfim, ponto de encontro do catolicismo e do candomblé, duas religiões mais praticadas em Salvador. Os fiéis dizem que os desejos pedidos são realizados, daí as fitinhas onde é só amarrar ela com três nós que serão desatados assim que os pedidos forem cumpridos. Impossível não degustar a culinária baiana. Moqueca, casquinha de siri, vatapá e acarajé são marca de uma gastronomia saborosa, apimentada e elaborada com marcada influência africana.