Vicente Luque ‘adoraria receber’ Dustin Poirier no meio-médio para a próxima luta

Após eliminar o ex-campeão peso leve Rafael dos Anjos na luta principal do UFC Vegas 78, Vicente Luque não perdeu tempo e voltou suas atenções para outro adversário com credenciais de cinturão em seu currículo.

Enquanto ele deu uma longa olhada no ranking dos meio-médios após sua vitória na noite de sábado, Luque finalmente mencionou Dustin Poirier como um oponente que o interessaria, especialmente considerando a forma como ambos ganharam uma reputação de performances de cair o queixo no UFC. Poirier está atualmente tentando se recuperar de uma derrota por nocaute para Justin Gaethje no UFC 291, mas ele mencionou repetidamente a possibilidade de lutar até 170 libras em vez de sofrer um difícil corte de peso para chegar ao limite dos leves.

“Uma luta interessante também, acho que adoraria receber Dustin Poirier [to welterweight] se ele precisa de alguém”, disse Luque durante o show pós-luta do UFC Vegas 78. “Ele disse que poderia ir para 170, então, quem sabe, podemos fazer isso funcionar.”

Poirier não mencionou ninguém pelo nome quando se trata de sua próxima luta, mas um confronto com Luque quase garantiria uma batalha altamente divertida. Juntos, Poirier e Luque garantiram 12 prêmios de “Luta da Noite” com 21 bônus no total entre suas longas carreiras no UFC.

Se a vitória de Luque sobre dos Anjos não vai cair como uma de suas atuações mais memoráveis, apenas voltar para a jaula já foi uma vitória depois que o veterano de 31 anos quase viu sua carreira terminar abruptamente depois de sofrer um sangramento cerebral após sua saída anterior.

Luque acabou sendo liberado para competir novamente, mas sentiu uma energia nervosa na noite de sábado, diferente de tudo que sentiu antes.

“Foi como ter a vitória mais incrível para mim, apenas por causa de tudo [I went through]”, disse Luque. “Tantas mudanças na minha vida. Mudei para a Flórida, mudei minha família, um novo estilo de vida e apenas treinando e passando por uma lesão. No começo, sem saber se seria capaz de fazer isso de novo e depois fui liberado. Depois, passando pelo camp, vou lutar contra uma lenda como o Rafael. É uma vitória especial.

“Eu me sinto abençoado. Eu me sinto incrível. Agora é como todas as decisões que foram tomadas e todos que estavam por perto para me ajudar, fizemos os movimentos certos e saímos vitoriosos. Isso é lindo.”

Luque contou muito com o grappling para dominar Cigano durante os cinco rounds, estratégia que empregou graças ao ex-campeão meio-médio do UFC Kamaru Usman. Treinando juntos no Kill Cliff FC, na Flórida, Luque creditou Usman como um componente-chave em sua preparação que o ajudou a levá-lo à vitória.

“Camarões [Usman] me disse ‘você vai ser o cara maior lá, você vai ser mais forte porque você sempre lutou no 170’”, disse Luque. “Foi o que senti lá dentro. Uma vez que ele atirou, eu enfiei, virei e coloquei meu peso sobre ele e pude sentir que ele tinha muito poder para me mover e eu estava apenas 70 por cento controlando-o para que eu pudesse economizar um pouco de energia, mas ainda assim coloque pressão nele, jogue os tiros.

Luque confessou que houve alguns momentos em que quase jogou a cautela ao vento para se envolver em um tiroteio com dos Anjos.

Foi aí que Luque garantiu tantas finalizações ao longo de sua carreira, mas desta vez ele realmente queria manter o plano de jogo e, ao mesmo tempo, provar que poderia durar 25 minutos sem diminuir a velocidade.

“Eu tive a luta que eu esperava”, disse Luque. “Eu esperava que ele fosse tão duro quanto ele era. Acho que lá, eu realmente senti que estava dominando todas as trocas no wrestling. Eu senti que meu cardio estava lá. Eu ouvi seu treinador falando com ele ‘ele também está cansado, ele também está cansado!’ Eu estava como se não estivesse cansado e então comecei a socá-lo como se você estivesse cansado, você estivesse tentando me conquistar.

A luta também permitiu que Luque se livrasse do medo que sentia antes de levar socos ao ir para a guerra pela primeira vez desde sua emergência médica. No final deu tudo certo com Luque conquistando a vitória e agora ele está pronto para seguir em frente com sua carreira.

“Havia outro lado de mim que estava preocupado”, disse Luque. “Como antes de tirar aquelas fotos, eu não sabia como estaria em uma luta. Eu tirei essas fotos e OK, você está bem. É por isso que você está aqui e está pronto para partir.