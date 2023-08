Vicente Luque aposta no grappling e quedas para vencer Rafael dos Anjos na luta principal do UFC Vegas 78

Vicente Luque poderia nunca ter lutado novamente depois que um terrível sangramento cerebral quase encerrou sua carreira, mas ele lutou para voltar antes de ganhar uma vitória por decisão unânime sobre Rafael dos Anjos no evento principal do UFC Vegas 78.

Amplamente considerado um dos lutadores mais empolgantes do elenco, Luque admitiu na noite de sábado que estava com medo de ser atingido após uma situação tão assustadora em relação à sua saúde. Luque finalmente superou esses nervos e fez uma exibição sufocante de luta junto com uma performance punitiva contra a jaula da qual dos Anjos simplesmente não conseguiu escapar.

Os juízes marcaram a luta por 49-46, 48-47 e 48-47 com Luque recebendo o aceno em seu tão esperado retorno à ação.

“Sou um cara frio, mas estou muito emocionado agora”, disse Luque depois. “Para mim, é um milagre estar aqui. Nunca temi nada, mas temi nunca mais fazer isso. Voltei, trabalhei pra caramba. Eu fui inocentado. Voltei mais forte do que nunca. Eu vim para cá e trabalhei”.

Ao longo de cinco rounds, Luque garantiu oito quedas enquanto movia constantemente Dos Anjos contra a jaula enquanto mostrava uma variedade diferente de habilidades para obter sua primeira vitória em uma luta de cinco rounds.

“O plano de jogo era fazer tudo”, disse Luque. “Eu estava pronto para tudo.”

A ação começou no início do evento principal com dos Anjos golpeando os martelos e Luque voltando para ele com o mesmo tipo de poder de fogo. Foi golpe a golpe durante todo o round inicial, mas uma guilhotina no final permitiu que dos Anjos procurasse a finalização até que Luque escapasse e então desferisse alguns golpes fortes até que os lutadores trabalhassem de volta aos pés.

Com uma potencial vantagem no grappling, dos Anjos foi então determinado a diminuir a distância e buscar a queda, mas Luque simplesmente não caiu no chão. Em troca, Luque ficou feliz no clinch, que é onde ele começou a se conectar com chutes curtos e punitivos com uma grande cotovelada vindo por cima pouco antes de reiniciar no centro da gaiola.

Apesar de tentar atacar cedo, Luque acabou cedendo a mais trocas de grappling com dos Anjos, já que o ex-campeão dos leves continuamente buscava quedas. Luque foi mais do que seguro, invertendo as posições e fazendo dos Anjos jogar na defesa a partir de sua típica mentalidade ofensiva no chão.

À medida que a luta avançava para o quarto round, Luque se empenhava mais nas quedas e no grind dos Anjos contra o cage. A vantagem de tamanho e força de Luque também começou a render dividendos ao enfrentar um adversário em dos Anjos, que passou a maior parte de sua carreira em 155 libras.

Luque vinha vencendo dos Anjos consistentemente no clinche e ele apenas abriu caminho para posições mais dominantes com o ex-campeão dos leves lutando para encontrar qualquer tipo de resposta para reverter sua sorte. Ao longo de cinco rounds, Luque foi apenas o lutador mais inteligente e tático, enquanto dos Anjos lutou mais uma vez para lidar com um adversário maior, que foi o mesmo problema que enfrentou na passagem anterior nos meio-médios.

Embora provavelmente não seja a luta que ele adicionará ao seu carretel de destaque, Luque fez o que precisava ser feito para obter a vitória, que é tudo o que importava para ele após uma jornada tão angustiante para retornar ao UFC. Agora que está de volta com uma vitória somada ao cartel, Luque está pronto para saltar para o fundo do meio-médio novamente.

"Estou de olho em entrar nessa misturar", disse Luque. "Eu definitivamente quero um candidato de topo, cinco primeiros lá em cima e pronto para ir."