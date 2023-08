Vicente Luque diz que Colby Covington lutar pelo título do UFC ‘não faz o menor sentido’, oferece alternativa

O UFC ainda não anunciou quem será o próximo desafiante de Leon Edwards pelo título dos meio-médios, e Vicente Luque não vê razão para que seja Colby Covington.

“Chaos”, um ex-titular interino, pesou como o plano de backup para Edwards x Kamaru Usman em março e viu o presidente da empresa, Dana White, sugerir que ele poderia obter a próxima chance, o que fez Edwards dizer em abril: “Eu não Não sei por que ele está sendo pressionado tanto.

Luque quer voltar ao páreo com uma vitória sobre Rafael dos Anjos na luta principal do UFC Vegas 78, neste sábado, em Las Vegas, e teve dificuldade em encontrar lógica para dar a chance de título a Covington, já que ele não lutou desde março de 2022, derrotando Jorge Masvidal por decisão quatro meses após perder mais uma disputa pelo título.

“Acho uma situação muito complicada porque não faz o menor sentido como esporte”, disse Luque no episódio desta semana do podcast MMA Fighting Trocação Franca. “E quando você olha para o marketing, eu meio que entendo um pouco, mas o poder estelar de Colby não é tão grande quanto era quando ele lutou contra Masvidal e teve aquelas duas lutas com Kamaru. Acho que é outro momento. Talvez [the UFC] está tentando realmente iluminar a divisão com essa luta pelo cinturão, mas eu apostaria no Belal.”

Belal Muhammad está invicto há mais de quatro anos, uma sequência que inclui nove vitórias e uma sem contestação contra o próprio Edwards, quando uma cutucada não intencional encerrou sua luta principal aos 19 segundos do segundo round. Desde então, Muhammad derrotou Demian Maia, Stephen Thompson, Sean Brady, Gilbert Burns e Luque.

“Acho que dá para construir uma história aí, pelo fato de ser uma revanche e ter um no contest”, disse Luque. “Belal merece muito. Eu sou um dos caras que ele venceu e sei que o Belal só luta com caras duros. Ele lutou comigo, ‘Durinho’, nocauteou o Sean Brady. Ele está trabalhando. Às vezes ele joga seguro e não arrisca, como foi contra o ‘Durinho’, e eu entendo que vai contra o que o UFC quer vender, mas chega uma hora que você não aguenta mais. Ele vem de muitas vitórias e merece isso.”

Se pudesse sugerir algumas lutas para dar clareza à categoria até 170 libras, Luque tem o headliner dos meio-médios ideal para um evento do UFC.

“Eles poderiam fazer Leon Edwards contra Belal e colocar Kamaru vs. Colby 3 no evento co-principal”, disse ele. “[Usman and Covington] seria o back-up e faria sua terceira luta. Se Colby ganhar, legal, ele luta [for the title]. Essa é uma possibilidade.”