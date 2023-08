Vídeo: Anthony Joshua nocauteia brutalmente Robert Helenius no 7º round

Demorou mais do que o previsto, mas Anthony Joshua conseguiu seu nocaute no sábado.

Joshua foi originalmente escalado para enfrentar Dillian Whyte no The O2 em Londres, mas depois que Whyte falhou em um teste de drogas, Robert Helenius entrou em cena para enfrentar o ex-campeão dos pesos pesados. Depois de seis primeiros assaltos cautelosos e confortáveis ​​de Joshua, ele finalmente conseguiu acertar o nocaute estrondoso no sétimo assalto para obter sua segunda vitória consecutiva. O tempo oficial de paralisação foi 1:27 da Rodada 7.

Confira vídeos do nocaute brutal nos vídeos abaixo.

Joshua entrou na luta como um grande favorito contra seu oponente de última hora e, embora parecesse que Joshua estava cruzando, os especialistas do boxe disseram unanimemente que apenas obter a vitória não seria suficiente. O jogador de 33 anos conseguiu seu 23º nocaute na carreira.

Antes de sua atual seqüência de duas vitórias consecutivas, Joshua caiu nas decisões consecutivas para o atual IBF, IBO e WBO campeão dos pesos pesados ​​Oleksandr Usyk.