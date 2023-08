Vídeo: As equipes de Jake Paul e Nate Diaz se envolvem em uma briga feia após uma coletiva de imprensa acalorada

Jake Paul e Nate Diaz evitaram dar socos um no outro, mas o mesmo não pode ser dito de suas equipes.

Após uma animada coletiva de imprensa que viu os lutadores trocarem palavrões em uma guerra de palavras, Paul e Diaz se enfrentaram na frente da multidão de Dallas sem qualquer altercação. Não foi até que os lutadores se separaram que as tensões finalmente transbordaram, mas não foi entre os dois homens envolvidos no evento principal na noite de sábado.

Em vez disso, alguns empurrões e empurrões entre os seguranças e as equipes que representam Paul e Diaz levaram a socos e confusão no palco. A cena estourou com Paul e Diaz fora do caminho quando o corpo a corpo viu várias pessoas envolvidas, embora os seguranças que não deram socos foram rápidos em separar os dois lados antes que o incidente realmente explodisse.

Durante a coletiva de imprensa, Diaz se dirigiu a um membro da equipe de segurança de Paul, com quem ele aparentemente teve uma briga no passado. Não está claro se esse segurança em particular esteve envolvido na briga depois.

“Você sabe quem é o valentão? Aquele segurança ali que eu bati com uma cerveja da última vez ele pensou que era tight,” Diaz gritou. “Eu dei um tapa na cara daquela vadia.

“Esse é quem é o valentão. Foda-se ele, foda-se você e foda-se o MVP.

Essa resposta colocou um sorriso no rosto de Paul enquanto ele tentava incitar Diaz a uma troca depois que ele continuou divulgando sua oferta de uma revanche no MMA após a luta de boxe no sábado.

“Vamos. Eu gosto disso”, disse Paulo. “Nate está vivo. Acordamos a fera. Vamos Nate. Eu gosto disso. Fale suas merdas, Nate. Fale sua merda.

Enquanto a cena na coletiva de imprensa pré-luta ficou feia por alguns momentos, Diaz não parecia abalado com o caso, especialmente considerando que ele já viu muito pior durante sua carreira. É difícil esquecer Diaz e sua equipe lançando garrafas de água no Conor McGregor em 2016, o que levou o astro irlandês a responder com latas de refrigerante cheias durante uma confusão no MGM em Las Vegas.

Desta vez, Diaz não parecia tão incomodado com a briga entre sua comitiva e a equipe de Paul.

“Não há necessidade de ser desrespeitoso e falar um monte de merda”, disse Diaz durante a transmissão. “Sou um competidor aqui. Ele é um pouco f ***** e é com isso que estou lidando e é com isso que vou lidar. O que quer que venha com isso, eu me inscrevi desde o início para uma guerra completa. Estou bem com isso.

Posteriormente, em uma postagem nas redes sociais, Paul afirmou que a equipe de Diaz estava chateada com a briga em que alguém aparentemente precisou de pontos depois que os dois lados foram separados.

“A equipe de Nate enviou um e-mail para minha equipe tentando reivindicar agressão depois que sua equipe balançou primeiro”, escreveu Paul. “Aparentemente, o cara que balançou primeiro está no hospital recebendo pontos. Hilário esses bandidos falsos agindo assim!”