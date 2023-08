A coletiva de imprensa do UFC 292 contará com algumas das maiores estrelas de sábado para o evento pay-per-view de Boston.

O campeão peso galo do UFC Aljamain Sterling, o campeão peso palha do UFC Zhang Weili, Sean O’Malley e Amanda Lemos, juntamente com todo o card principal, responderão a perguntas da mídia na noite de quinta-feira. Chris Weidman e Brad Tavares também marcarão presença no evento.

A coletiva de imprensa do UFC 292 está prevista para começar às 18h ET.