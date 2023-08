Vídeo da pesagem do UFC Singapura – MMA Fighting

Na pesagem do UFC Cingapura, todos os 26 lutadores do card da luta de sábado em Cingapura subirão na balança na sexta-feira, horário local. O MMA Fighting terá destaques das pesagens quando disponíveis.

Na luta principal, o ex-campeão peso pena do UFC Max Holloway e o ex-desafiante ao título dos penas Chan Sung Zung (também conhecido como The Korean Zombie) não podem pesar mais do que 146 libras, o máximo permitido para sua luta sem título dos penas.

A pesagem oficial do UFC Cingapura está prevista para começar às 21h, horário do leste dos EUA.

Assista à transmissão ao vivo aqui

Confira abaixo os resultados da pesagem do UFC Cingapura.

Cartão Principal (ESPN+ às 8h ET)

Max Holloway x Chan Sung Jung

Anthony Smith x Ryan Spann

Giga Chikadze x Alex Cáceres

Rinya Nakamura vs. Fernie Garcia

Erin Blanchfield x Taila Santos

Júnior Tafa vs. Parker Porter

Card Preliminar (ESPN + às 5h ET)

Waldo Cortes-Acosta vs. Lukasz Brzeski

Toshiomi Kazama x Garrett Armfield

Chidi Njokuani vs. Michal Oleksiejczuk

Canção Kenan vs. Rolando Bedoya

Billy Goff x Yusaku Kinoshita

Liang Na x JJ Aldrich

Seung Woo Choi vs. Jarno Errens