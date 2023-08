Vídeo da pesagem dos Playoffs 1 do PFL: Jesus Pinedo perde peso para cabeça de cartaz

Assista ao vídeo da pesagem cerimonial do PFL Playoffs 1: Jenkins x Pinedo, que acontece na sexta-feira no Boeing Center em Tech Port em San Antonio.

No evento principal, Bubba Jenkins e Jesus Pinedo não podem pesar mais de 146 libras para a luta semifinal dos penas.

Jenkins busca sua primeira coroa do PFL após terminar como vice-campeão em 2022. Ele conquistou vitórias sobre Sung Bin Jo e Chris Wade para garantir sua passagem para os playoffs. Em frente a ele está Pinedo, que venceu o campeão de 2022 Brendan Loughnane na primeira rodada e emergiu como um azarão na competição.

No co-main event, os meio-pesados ​​Josh Silveira e Ty Flores buscam a primeira final do PFL. Os lutadores não podem pesar mais de 206 libras.

Na outra semifinal dos penas, Gabriel Braga luta contra Chris Wade, enquanto Marthin Hamlet e Impa Kasangay lutam pela outra vaga na final dos meio-pesados.

Assista ao vídeo da pesagem cerimonial acima.

Veja abaixo os resultados da pesagem do PFL Playoffs 1.

Cartão principal (ESPN, ESPN+, 21:00 ET)

Bubba Jenkins (145,8) x Jesus Pinedo (146,4)* — semifinal do playoff peso-pena

Josh Silveira (204) x Ty Flores (205) — semifinal dos playoffs dos meio-pesados

Gabriel Braga (145,8) x Chris Wade (146) — semifinal do playoff peso-pena

Martin Hamlet (206) vs. Impa Kasanganay (203.8) — semifinal dos playoffs dos meio-pesados

Elvin Espinoza (155,6) vs. Keoni Diggs (156,4)**

Preliminares (ESPN+, 18h30 ET)

Thad Jean (171) vs. Ali Omar (171)

Desiree Yanez (125) vs. Lisa Mauldin (125,2)

Anthony Ivy (171) vs. Carson Hardman (168,2)

Chelsea Hackett (125,8) vs. Ky Bennett (124,8)

Billy Elekana (205,4) contra Chuck Campbell (205,8)

*Pinedo perdeu peso. Sua luta com Bubba Jenkins seguirá conforme programado, com Pinedo sendo penalizado com um ponto no placar (esta regra se aplica apenas às lutas do playoff do PFL) e ele perde 20 por cento de sua bolsa de show para Jenkins

** Diggs perdeu peso. Sua luta com Elvin Espinoza continuará conforme programado, com Diggs perdendo 20 por cento de sua bolsa para Espinoza.