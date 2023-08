Vídeo de Paul vs. Diaz: Jake Paul chega em um tanque gigante para a luta de boxe de Nate Diaz

Jake Paul está usando o termo “pronto para a guerra” literalmente para seu confronto com Nate Diaz.

No sábado, Paul chegou ao American Airlines Center em Dallas em grande estilo para sua luta de boxe com Diaz. “The Problem Child” rolou para a arena sentado no que parecia ser um tanque de tamanho normal, uma flexibilidade impressionante em qualquer medida, mesmo considerando o histórico de acrobacias publicitárias da estrela do YouTube que virou boxeador.

Assista ao vídeo da entrada de Paul abaixo.

Não é nenhuma surpresa que Paul esteja determinado a dar um show esta semana depois de ver seu recorde invicto quebrado pelo rival Tommy Fury em sua mais recente luta de boxe. Depois de derrotar as estrelas do MMA Anderson Silva, Tyron Woodley e Ben Askren, Paul perdeu na decisão dividida para Fury em fevereiro passado.

Ele agora está pronto para receber Diaz no ringue. Diaz compete como boxeador profissional pela primeira vez depois de recentemente se separar do UFC, após 15 anos na promoção.