Vídeo de prisão de Marquise Brown mostra policial ordenando que estrela da NFL saia do carro, repreendendo-o

Vídeo policial recém-divulgado, obtido por TMZ Sports mostra que um policial ficou furioso com Marquesa Brown durante sua prisão no ano passado … ordenando que a estrela da NFL saísse de seu carro antes de perguntar: “Por que diabos você está indo tão rápido ?!”

Brown foi inicialmente parado pelo Departamento de Segurança Pública do Arizona em 1º de agosto. 3 de janeiro de 2022 … depois que as autoridades dizem que o cronometraram indo a 126 MPH em uma zona de 65 MPH – e você pode ver nas imagens da câmera corporal, o policial que o prendeu não ficou nada satisfeito com a situação.