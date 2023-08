Vídeo do Bellator 298: Logan Storley para Brennan Ward no segundo round

Não foi a noite mais bonita, mas Logan Storley entregou uma vitória enfática para a torcida de seu estado.

Na noite de sábado, Storley enfrentou Brennan Ward na luta principal do Bellator 298 no Sanford Pentagon em Sioux Falls, South Dakota. Vindo de uma derrota para o atual campeão dos meio-médios, Yaroslav Amosov, Storley precisava de uma grande vitória e entregou, parando Ward com golpes no segundo round.

Ward saiu dos portões forte, pressionando Storley e marcando o ex-campeão interino com seu jab, mas as quedas de Storley e o ground and pound provaram muito para Ward. Depois de um primeiro round competitivo, Storley acertou uma grande dobradinha em Ward no segundo, potencialmente machucando o braço de seu oponente no processo. Storley certamente dominou a ação a partir daquele momento, desferindo golpes poderosos de cima que Ward lutou para defender, em vez disso gritou para seu oponente “Levante-se, filho da puta! Eu tenho um braço!” Storley não obedeceu, em vez disso, moveu-se para montar e depois para trás, punindo Ward com tiros pesados ​​até que o árbitro Jason Herzog interveio.

A vitória levou Storley a 10-2 dentro do Bellator, com suas únicas derrotas profissionais contra Amosov. Após a luta, o nativo de Dakota do Sul disse que queria ver como o resto da categoria se sai primeiro, mas que provavelmente ainda precisa de pelo menos mais uma vitória antes de voltar à luta pelo título.

Em outras partes do cartão, as coisas não eram tão emocionantes. No evento co-principal, Valentin Moldavsky voltou à coluna de vitórias com uma decisão unânime dominante, mas passiva, sobre Steve Mowry. Mowry simplesmente não tinha resposta para o wrestling e o controle da primeira posição do ex-campeão interino dos pesos pesados ​​do Bellator, e Moldavsky aproveitou ao máximo, atacando Mowry durante a maior parte da luta, uma tática que provocou vaias da multidão e não fez exatamente um forte argumento para Moldavsky voltar à disputa pelo título dos pesos pesados.

Na luta do card principal dos médios, Aaron Jeffery se recuperou de sua primeira derrota no Bellator com uma vitória por decisão unânime sobre Dalton Rosa. Rosa teve sucesso inicial com seu grappling e clinch-wrestling, mas foram os chutes baixos e cardio de Jeffery que venceram o dia, enquanto ele pressionava Rosa e quase finalizou nos segundos finais da luta.

Em uma luta especial no peso pena no card principal, James Gallagher teve um retorno bem-sucedido ao cage, vencendo James Gonzalez por decisão dividida em sua primeira luta em 21 meses. Gonzalez provou ser uma luta difícil para o irlandês de 26 anos, mas Gallagher conseguiu quedas repetidamente e controlou a luta da primeira posição nos dois primeiros rounds e depois sobreviveu a uma forte exibição de Gonzalez no terceiro. No final das contas, isso foi o suficiente para influenciar dois juízes, embora os fãs presentes estivessem menos satisfeitos, vaiando “The Strabanimal” durante todo o discurso pós-luta.

Na abertura do card principal, Sidney Outlaw voltou à trilha das vitórias, vencendo Islam Mamedov por decisão unânime. Outlaw derrubou Islam Mamedov no início da luta e então usou seu grappling superior para controlar o lutador russo durante grande parte do resto da luta, obtendo uma vitória por decisão clara, embora monótona, e entregando a Mamedov sua segunda derrota dentro da jaula do Bellator.

Confira os resultados completos do Bellator 298 abaixo.

Cartão principal

Logan Storley derrotou. Brennan Ward por TKO (socos) — 4:05, Round 2.

Valentin Moldavsky derrotou. Steve Mowry por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27).

Aaron Jeffery derrotou. Dalton Rosta por Decisão Unânime (30-27, 29-28, 29-28)

James Gallagher venceu. James Gonzalez por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28).

Sidney Outlaw derrotou. Islam Mamedov por Decisão Unânime (30-27, 30-27, 30-27).

Preliminares

Justine Kish venceu. Diana Avsaragova por Decisão Unânime (29-28, 30-27, 30-27).

Enrique Barzola def. Jaylon Bates por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27).

Lucas Brennan venceu. Weber Almeida por nocaute (joelho) — 3:32, Round 3.

Kasum Kasumov def. Josh Hill por decisão dividida (29-28, 28-29, 30-27).

Vladímir Tokov derrotou. Jairo Pacheco por Decisão Unânime (30-27, 29-28, 29-28).

Leandro Figo def. Nikita Mikhailov por finalização (guilhotina) — 2m50s, round

Alfie Davis derrotou. Aalon Cruz por Decisão Unânime (30-27, 30-27, 30-27).

Katerina Shakalova derrotou. Dayana Silva por decisão dividida (29-28, 28-29, 30-27).

Sullivan Cauley derrotou. Hamza Salim por Finalização Técnica (Estrangulamento braço-triângulo) — 4:24, Round 1.

Marcirley Alves def. Jerrell Hodge por TKO (socos) — 3:53, Round 1.

Jordan Oliver derrotou. Andrew Triolo por Finalização (Estrangulamento braço-triângulo) – 1:05, Round 1.

Postlim

Michael Blockhus derrotou. Eli Mefford por TKO (socos) — 2:43, Round 1.