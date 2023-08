Vídeo do BKFC 48: Bryce Hall consegue nocaute precoce e queda a caminho da vitória selvagem na estreia

Bryce Hall tirou as luvas para sua estreia no boxe sem luvas na noite de sexta-feira em Albuquerque e conquistou uma vitória por paralisação médica sobre Gee Perez no evento co-principal do Bare Knuckle Fighting Championship 48.

Hall saiu ao lado de Lorenzo Hunt, campeão dos meio-pesados ​​e cruiserweight do BKFC, que o ajudou a treinar para sua estreia no esporte. A luta começou com força, derrubando Perez em poucos segundos com um par de mãos direitas no queixo. Perez se levantou e acertou bons chutes, com Hall marchando para frente agressivamente e acertando uma queda que machucou a nuca de Perez.

A primeira rodada terminou com Perez reclamando de dor no cotovelo esquerdo, mas o médico permitiu que ele voltasse para a segunda rodada. Perez, um canhoto, claramente não podia usar o braço esquerdo, mas ainda assim conseguiu colocar Hall em perigo usando apenas o braço direito. Perez, no entanto, foi desaconselhado a continuar no final da rodada, concedendo a Hall a vitória por nocaute técnico.

O jovem influenciador, que havia perdido por paralisação no terceiro round em sua única luta no boxe tradicional em 2021, carrega mais de 30 milhões de seguidores nas plataformas de mídia social, tornando-o instantaneamente um dos atletas mais populares sob a bandeira do BKFC. Perez foi 3-0 no esporte com um trio de nocautes indo para a partida.

