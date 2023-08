Vídeo do BKFC 48: John Dodson vence JR Ridge por nocaute técnico no primeiro round e conquista o título

John Dodson finalmente ganhou um cinturão em esportes de combate.

O ex-candidato peso mosca do UFC encabeçou o Bare Knuckle Fighting Championship 48 em sua cidade natal, Albuquerque, NM, lutando contra JR Ridge pelo primeiro ouro peso mosca, e não durou muito.

Dodson encurralou Ridge e acertou uma série de socos violentos, mas foi uma mão esquerda que derrubou Ridge segundos depois. Ridge caiu reclamando de uma cutucada no olho e um empurrão. O médico foi chamado para verificar seu olho e permitiu que a partida recomeçasse, e Dodson e Ridge rapidamente se envolveram em uma briga selvagem.

Dodson marcou outro knockdown nos segundos finais da estrofe de abertura, e desta vez Ridge não conseguiu se recuperar, coroando Dodson o primeiro campeão peso mosca do BKFC por nocaute técnico no primeiro round.

Dodson já venceu seis seguidas desde 2022 com um trio de vitórias no boxe sem luvas e três vitórias nas regras do MMA, conquistando uma vitória dentro do ringue RIZIN em maio de 2023. Ridge caiu para 3-2 dentro do ringue do BKFC.

Um veterano com 17 aparições no octógono com vitórias importantes contra adversários de renome como TJ Dillashaw, Pedro Munhoz, Jussier Formiga e Nathaniel Wood, O Ultimate Fighter vencedor se aproxima de seu 39º aniversário com um recorde profissional de 24-13 no MMA e agora 3-0 no boxe sem luvas.

O irmão de Dodson, Eric Dodson, entrou no ringue naquela noite para enfrentar Robert Armas, sofrendo dois knockdowns nas primeiras rodadas e sofrendo sua primeira derrota em três partidas no BKFC.

Clique aqui para ver os resultados completos do BKFC 48.