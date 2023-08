Vídeo do SummerSlam: Logan Paul trapaceia para vencer e vai para Dallas para lutar contra Jake Paul

Por bem ou por mal, Logan Paul continua a deslumbrar dentro da WWE.

Ao longo dos últimos anos, o influenciador da mídia social fez seu nome como um temerário de luta livre, com vários momentos virais da WWE em seu nome. Na noite de sábado no SummerSlam, Paul adicionou outro momento à sua lista, embora este por razões mais nefastas, já que o YouTuber venceu sua luta agendada contra Ricochet com o uso de soqueiras ilegais.

Antes da sequência final, Paul e Ricochet fizeram uma luta de luta livre excepcional, apresentando uma série de manobras de alto voo que cativaram a multidão e a internet. Confira o resto dos destaques abaixo.

O SummerSlam está ocorrendo no Ford Field em Detroit, e imediatamente após a luta, Paul tem um avião particular alinhado para levá-lo a Dallas, para que a estrela da WWE possa estar na arena para a luta de seu irmão Jake Paul com Nate Diaz.