Vídeo do SummerSlam: Ronda Rousey é adormecida em possível luta final da WWE

Shayna Baszler se vingou de Ronda Rousey no WWE SummerSlam.

Na vida real, Baszler e Rousey são amigos de longa data, desde suas carreiras no MMA, onde os dois treinaram juntos e Rousey até treinou Baszler em O ultimo lutador. Depois que sua carreira no MMA acabou, Baszler fez a transição para o wrestling profissional, ingressando na WWE em 2017. Pouco depois disso, Rousey também fez a troca permanentemente e, como em suas carreiras no MMA, Rousey teve um sucesso muito maior muito mais rapidamente. No enredo da WWE, essas tensões finalmente transbordaram e no sábado no SummerSlam em Detroit, Baszler e Rousey se enfrentaram em uma luta de regras do MMA dentro do ringue da WWE para resolver suas diferenças. E desta vez, Baszler saiu vitorioso.

Os dois tiveram uma luta morna que recebeu inúmeras vaias ao longo, mas fez várias ligações para a carreira de Rousey no MMA, com Baszler escapando do infame armlock de Rousey e também acertando um chute na cabeça que quase mandou Rousey para a tela. No final, Baszler conseguiu garantir um mata-leão que rapidamente colocou Rousey para dormir, encerrando a luta por finalização técnica.

Espera-se que a luta seja a última de Rousey na WWE por algum tempo.

Confira abaixo os destaques em vídeo da partida.